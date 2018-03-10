По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, американцы делают шаги, которые направлены "на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях в преддверии выборов президента".
По словам замглавы МИД РФ, отказ США сотрудничать с Россией по созданию механизма расследования химических инцидентов в Сирии, является продолжением более масштабной политики "сдерживания", которую осуществляет Вашингтон в отношении Москвы.
По данным внешнеполитического ведомства России, у Москвы вызывает "растущую озабоченность" ситуация в Украине, так как желания у Киева "воспринимать логику минских соглашений практически не осталось и взят курс на их тотальную ревизию".
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что существует тенденция к эскалации на Корейском полуострове, однако с точки зрения провоцирования Пхеньяна свою роль также сыграли военные учения РК и США.
Заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков заявил, что военное оборудование и те средства, которые не могут нанести смертельный ущерб противоположной стороне, уже давно "в огромных объемах поставляются на Украину".
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, России вменяют невыполнение минских соглашений и требуют противоположной последовательности, "Россия должна каким-то мистическим образом обеспечить восстановление контроля Киевом над этой территорией".
Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что "с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений" Москва приступает к проработке ответных мер США.
Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия и США как две крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, за обеспечение стратегической стабильности.
Для Москвы остаётся загадкой линия администрации США в отношении Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед переговорами глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Москве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, американцы делают шаги, которые направлены "на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях в преддверии выборов президента".