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    Сергей Рябков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 57
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    Здание министерства иностранных дел РФ
    Россия обвинила США в нагнетании напряженности перед выборами
    09:40 21.02.2018
    104
    По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, американцы делают шаги, которые направлены "на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях в преддверии выборов президента".
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    "Не гонимся за строгой зеркальностью". Россия о "кремлевском докладе"
    10:52 05.02.2018
    241США - Россия: санкции преткновения
    Как заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, Москва во вред себе действовать не будет, а ответ последует, когда руководство страны решит, что "этот момент настал".
    Ситуация на юго-востоке Украины
    В МИД России подвели неутешительные итоги переговоров Волкера и Суркова
    02:57 05.02.2018
    1576Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, сказать, что в ходе переговоров Суркова и Волкера близко подошли к какой-то работоспособной схеме, нельзя.
    Химатака в Алеппо
    Россия ответила на обвинения США в причастности к химатаке в Сирии
    10:36 24.01.2018
    351Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам замглавы МИД РФ, отказ США сотрудничать с Россией по созданию механизма расследования химических инцидентов в Сирии, является продолжением более масштабной политики "сдерживания", которую осуществляет Вашингтон в отношении Москвы.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    Москва ответила на "санкционный прессинг Вашингтона"
    17:56 04.01.2018
    964
    Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков заявил, что "мы как противостояли санкционному прессингу Вашингтона, так и будем противостоять".
    Здание МИД РФ
    Москва раскритиковала планы Киева на "тотальную ревизию" минских соглашений
    10:07 05.12.2017
    425
    По данным внешнеполитического ведомства России, у Москвы вызывает "растущую озабоченность" ситуация в Украине, так как желания у Киева "воспринимать логику минских соглашений практически не осталось и взят курс на их тотальную ревизию".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РФ исключает возможность восстановления санкций ООН в отношении Ирана
    09:50 21.10.2017
    152
    Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Иран выполняет все свои обязательства в рамках соглашения по атому исключается любая возможность восстановления санкций по линии СБ ООН.
    Флаги США и России
    Визовое противостояние. МИД РФ предупредил США о зеркальном ответе
    06:57 29.08.2017
    561США - Россия: санкции преткновения
    Москва не пойдет "по пути какого-то ужесточения или осложнения условий выдачи российских виз", заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
    В РФ объяснили эскалацию на Корейском полуострове учениями с участием США
    06:43 29.08.2017
    396Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что существует тенденция к эскалации на Корейском полуострове, однако с точки зрения провоцирования Пхеньяна свою роль также сыграли военные учения РК и США.
    Здание МИД РФ
    МИД РФ: Россия приступает к неизбежным ответным мерам на новые санкции США
    22:25 22.08.2017
    1118США - Россия: санкции преткновения
    По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, за последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для России язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают.
    Флаг США и флаг России
    "Опасное развитие". Москва ответила на "дрейф Вашингтона" по оружию для Киева
    15:29 07.08.2017
    2737Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков заявил, что военное оборудование и те средства, которые не могут нанести смертельный ущерб противоположной стороне, уже давно "в огромных объемах поставляются на Украину".
    Здание МИД РФ
    МИД РФ: претензии США и ЕС к России по минским соглашениям по Украине нелогичны
    01:51 03.07.2017
    720Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, России вменяют невыполнение минских соглашений и требуют противоположной последовательности, "Россия должна каким-то мистическим образом обеспечить восстановление контроля Киевом над этой территорией".
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Россия готовит ответ на новые санкции США
    20:48 20.06.2017
    1131США - Россия: санкции преткновения
    Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что "с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений" Москва приступает к проработке ответных мер США.
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
    Россия готова обсудить с США стратегическую стабильность
    15:12 03.06.2017
    144
    Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия и США как две крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, за обеспечение стратегической стабильности.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    В МИД РФ ждут, когда США назначат "куратора по Украине"
    02:26 30.05.2017
    266
    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова к предметному разговору по Украине с американской стороной "на уровне высокопоставленных представителей".
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Нынешней риторике США свойственны примитив и хамство — МИД РФ
    12:10 12.04.2017
    590Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Для Москвы остаётся загадкой линия администрации США в отношении Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед переговорами глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Москве.
    Здание МИД РФ
    Москва настаивает, что Дамаск не применял химоружие в Идлибе
    14:50 06.04.2017
    301Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Правительственные войска САР никогда не применяли и не намерены применять химоружие против мирных граждан и против террористов, заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    МИД РФ: поставки США летальных вооружений Киеву грозят "новыми трагедиями"
    11:45 28.02.2017
    1337Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По мнению Сергея Рябкова, важно, чтобы в Белом доме и Госдепартаменте поняли, что поставка летальных вооружений Украине "может обернуться новыми трагедиями, и прочувствовали ответственность".
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
    Рябков: отношения РФ и США - на низшей точке со времен холодной войны
    11:43 28.02.2017
    199Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Как отметил Рябков, нынешнее состояние связей между Россией и США оставляет желать лучшего. Отношения на сегодня находятся на низшей точке за весь период после холодной войны.
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
    МИД РФ о санкциях США: не мы их вводили, не нам их и отменять
    00:08 17.01.2017
    277США - Россия: санкции преткновения
    Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что "все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами", поэтому они не являются предметом для диалога.
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    Россия обвинила США в нагнетании напряженности перед выборами
    09:40 21.02.2018
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    По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, американцы делают шаги, которые направлены "на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях в преддверии выборов президента".
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