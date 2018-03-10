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    Совет Безопасности РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    09:20 01.03.2018
    223Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Венедиктова, поставки современных вооружений и поощрение в курдской среде сепаратистских настроений спровоцировали проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африна.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин прибыл в Крым, где проведет заседание Совбеза РФ
    14:20 19.08.2016
    447Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Президент России Владимир Путин прибыл в Крым, где планируется проведение заседания Совета безопасности и посещение главой РФ Всероссийского молодежного форума "Таврида".
    Самолеты ВКС РФ покидают авиабазу Хмеймим в Сирии
    Сирия никогда не станет для России "вторым Афганистаном" - Совбез РФ
    14:37 24.05.2016
    301
    Также замсекретаря Совета безопасности РФ Евгений Лукьянов подчеркнул, что сирийцы должны "решать свои вопросы сами". По его словам, сейчас Россия помогает Сирии в ограниченном формате.
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин: Грызлов сосредоточится на урегулировании ситуации в Донбассе
    13:10 16.04.2016
    884Донбасс: мир или война.
    Как заявил президент России Владимир Путин, выведение Бориса Грызлова из Совета безопасности РФ не означает понижения приоритета в отношении посреднических усилий России на украинском направлении.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин в пятницу проведет заседание Совбеза РФ
    01:54 11.12.2015
    75
    Традиционно в оперативных совещаниях Совбеза РФ принимают участие, в том числе, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и дургие.
    Заседание Совбеза РФ. Архивное фото
    Путин в Совбезе РФ обсудил восстановление энергоснабжения Крыма - Песков
    13:30 04.12.2015
    530
    Кроме того, Совет безопасности России во главе с президентом обсуждал ситуацию в Сирии, выявление источников и пресечение финансирования терроризма.
    Президент России Владимир Путин
    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии
    19:20 10.10.2015
    391Сирия: военное противостояние.
    Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, президент России высказал слова соболезнования турецкому народу в связи с террористическим актом, случившемся сегодня в Анкаре.
    Президент Сирии Башар Асад
    Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи - глава Совбеза РФ
    10:53 30.09.2015
    461Сирия: военное противостояние.
    Сергей Иванов сообщил, что президент Сирии обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Ранее Совет Федерации РФ дал согласие на использование вооруженных сил зарубежом.
    Заседание Совбеза РФ. Архивное фото
    Совбез РФ: "нормандская четверка" должна урегулировать конфликт в Украине
    11:52 21.08.2015
    347
    По словам Николая Патрушева, Совет безопасности России ожидает от "нормандской четверки" усилий по разрешению конфликта на востоке Украины.
    Владимир Путин
    Путин во вторник проведет совещание Совбеза РФ
    01:49 28.07.2015
    75
    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, во вторник в Кремле пройдет по поводу 1000-летия преставления равноапостольного князя Владимира.
    Владимир Путин
    Путин обсудил минские соглашения с членами Совбеза России
    14:16 17.07.2015
    711Переговоры по Донбассу
    Члены Совета безопасности РФ обменялись мнениями о соответствии минских соглашений принятому Верховной Радой проекту изменения Конституции Украины в части децентрализации.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин проведет оперативное совещание Совбеза
    00:37 07.05.2015
    170
    Основной темой на заседаниях совета в последние месяцы становится ситуация в Украине. В совещании принимают участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, глава администрации Кремля Сергей Иванов и другие.
    Николай Патрушев. Архивное фото
    Египет и ОАЭ против поставок оружия в Украину, заявляют в Совбезе РФ
    03:20 05.03.2015
    246
    По словам секретаря Совбеза РФ Патрушева, в интересах мирового сообщества обеспечить предпосылки для последовательной реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине.
    Владимир Путин на Международном дискуссионном клубе Валдай
    Путин и Совбез России обсудили выполнение минских соглашений
    11:42 27.02.2015
    350Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В России состоялось заседание Совета безопасности РФ, в котором принял участие Владимир Путин. Совет обсуждал выполнение минских соглашений и отвод вооружений.
    Заседание постоянных членов СБ ООН. Архивное фото
    Совбез ООН начал заседание по Украине
    22:10 17.02.2015
    410После 15 февраля - мир или война
    Совет безопасности ООН начал заседание, на котором будет рассмотрен предложенный РФ 13 февраля проект резолюции в поддержку минских договоренностей.
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    СБ России: на территории РФ находится 1,3 млн украинцев призывного возраста
    18:30 10.02.2015
    231
    Секретарь российского Совета Безопасности Сергей Патрушев заявил, что на территории РФ находится 2,5 миллиона граждан Украины, из них 1,27 миллиона - призывного возраста.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на востоке Украины
    16:39 05.02.2015
    718Ситуация в зоне АТО.
    Состоялось заседание Совета безопасности Российской Федерации во главе с президентом России Владимиром Путиным. Предметом обсуждения стала ситуация на юго-востоке Украины.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин обсудил на совещании Совбеза ситуацию на юго-востоке Украины
    12:17 30.01.2015
    798
    Состоялся углубленный обмен мнениями в связи с продолжающимся ухудшением ситуации на юго-востоке Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.
    Выступление Путина на заседании коллегии Минобороны РФ. Видео
    Путин обозначил задачи перед Минобороны РФ в 2015 году 
    03:14 20.12.2014
    446
    Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании расширенной коллегии Минобороны. Глава РФ подвел военные итоги 2014 года и обозначил задачи на 2015.
    Заседание Совбеза РФ. Архивное фото
    Путин созвал Совбез России для обсуждения ситуации на востоке Украины
    15:14 12.12.2014
    368
    Президент России созвал заседание Совета безопасности РФ, чтобы подробно обсудить ситуацию на юго-востоке Украины. Также была обсуждена гуманитарная ситуация в Луганской и Донецкой областях.
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    09:20 01.03.2018
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    По словам помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Венедиктова, поставки современных вооружений и поощрение в курдской среде сепаратистских настроений спровоцировали проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африна.
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