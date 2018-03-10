По словам помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Венедиктова, поставки современных вооружений и поощрение в курдской среде сепаратистских настроений спровоцировали проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африна.
Традиционно в оперативных совещаниях Совбеза РФ принимают участие, в том числе, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и дургие.
Основной темой на заседаниях совета в последние месяцы становится ситуация в Украине. В совещании принимают участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, глава администрации Кремля Сергей Иванов и другие.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Венедиктова, поставки современных вооружений и поощрение в курдской среде сепаратистских настроений спровоцировали проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африна.