Первые шаги в нужном направлении по урегулированию украинского кризиса сделаны, и несмотря на то, что провокаций не избежать, худой мир лучше постоянных противостояний, считает лидер коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов.
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия о задержании министра обороны РФ Сергея Шойгу, бизнесмена Константина Малофеева и лидеров трех фракций Госдумы - Сергея Миронова, Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, сообщил РИА Новости представитель ГПУ.
Министерство внутренних дел объявило в розыск российских депутатов - главу фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и главу КПРФ Геннадия Зюганова, сообщается на сайте ведомства.
Послу Российской Федерации в Украине Михаилу Зурабову было направлено уведомлении о вызове Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова, Сергея Миронова, Сергея Шойгу и Константина Малофеева для сообщения о подозрении и осуществления их допросов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".