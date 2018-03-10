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    Геннадий Зюганов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Геннадий Зюганов
    Главный коммунист РФ Зюганов не будет участвовать в выборах президента
    02:59 23.12.2017
    193
    Коммунистов на выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года, будет представлять директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
    Геннадий Зюганов
    Главный коммунист РФ будет баллотироваться в президенты
    20:39 07.11.2017
    156
    Как сообщается, Геннадия Зюганова выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение по этому поводу примет съезд.
    Геннадий Зюганов
    Лидер КПРФ Зюганов выступил за признание ЛДНР
    12:28 11.01.2017
    329
    Главный российский коммунист Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что Россия уже отправила в Донбасс "58 конвоев" и "10 тысяч подарков".
    Геннадий Зюганов
    Зюганов призывает Совет Европы и ЕП выступить против запрета КПУ
    01:49 17.12.2015
    623На металлолом. Украина против советских памятников.
    Главный коммунист напомнил, что уже направлял обращение к лидерам Германии, Франции и Италии с просьбой выступить за прекращение процесса, связанного с запретом Компартии Украины.
    Геннадий Зюганов
    КПРФ пока не определилась с делегатами в Украину на 1 мая - Зюганов
    20:34 10.04.2015
    202Навстречу Первомаю
    Глава российский коммунистов Геннадий Зюганов отметил, что "у нас будут представители со всех ближайших регионов, и мы активно поддерживаем Симоненко".
    Флаги КПРФ
    КПРФ намерена направить своих представителей на выборы в "ЛНР"
    17:06 09.10.2014
    60
    Выступая на заседании фракции в четверг, Зюганов сообщил, что в КПРФ поступило приглашение от Верховного совета "ЛНР".
    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
    Зюганов о прекращении огня в Украине: лучше худой мир, чем ссоры
    15:26 08.09.2014
    110Мировая реакция на события в Украине
    Первые шаги в нужном направлении по урегулированию украинского кризиса сделаны, и несмотря на то, что провокаций не избежать, худой мир лучше постоянных противостояний, считает лидер коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов.
    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
    Зюганов о Стенине: война впервые так жестоко обернулась для журналистов
    09:34 03.09.2014
    125Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    "Война беспощадна, и она впервые так жестоко и цинично обернулась для журналистов, которые хотели донести правду об этой трагедии...", - сказал лидер коммунистической партии РФ.
    Лидер Компартии Украины Петр Симоненко
    Симоненко и Зюганов в пятницу встретятся с Лукашенко
    17:51 07.08.2014
    481Возможность запрета Компартии в Украине
    Зюганов сообщил, что Симоненко побывал в европейских столицах - был в Вене, сейчас вернулся из Хельсинки, а в ближайшее время проведет пресс-конференцию в Берлине.
    Молоток судьи
    Суд дал санкцию на принудительную доставку в суд Шойгу и лидеров трех фракций ГД РФ
    20:38 05.08.2014
    356Отношения Украины и России
    Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия о задержании министра обороны РФ Сергея Шойгу, бизнесмена Константина Малофеева и лидеров трех фракций Госдумы - Сергея Миронова, Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, сообщил РИА Новости представитель ГПУ.
    Владимир Жириновский
    МВД Украины объявило в розыск депутатов РФ Миронова, Жириновского и Зюганова
    19:14 04.08.2014
    136Отношения Украины и России
    Министерство внутренних дел объявило в розыск российских депутатов - главу фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и главу КПРФ Геннадия Зюганова, сообщается на сайте ведомства.
    Михаил Зурабов
    МВД уведомило Зурабова о вызове на допрос Шойгу, Жириновского и Зюганова
    15:53 02.08.2014
    4085Отношения Украины и России
    Послу Российской Федерации в Украине Михаилу Зурабову было направлено уведомлении о вызове Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова, Сергея Миронова, Сергея Шойгу и Константина Малофеева для сообщения о подозрении и осуществления их допросов.
    Бойцы ополчения в Донецкой области
    Хроника 25 июля: стреляли в Донецке, Луганске и Львове
    12:27 26.07.2014
    1810АТО на Юго-Востоке.
    На фоне непрекращающихся артобстрелов на Донбассе неожиданно прозвучал взрыв во Львове. А на Ближнем Востоке сейчас не стреляют. Пока.
    Геннадий Зюганов
    Зюганов призывает срочно созвать СБ РФ для обсуждения кризиса в Украине
    10:07 17.06.2014
    256Спецоперация на востоке Украины
    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал немедленно созвать Совет безопасности РФ для обсуждения кризиса в Украине. При этом он подчеркнул, что не призывает ни к каким военным действиям.
    Геннадий Зюганов
    Зюганов раскритиковал создание игорной зоны в Крыму
    14:26 11.06.2014
    78Присоединение Крыма к РФ
    Лидер коммунистической партии России Геннадий Зюганов считает ненормальным, что в Крыму предлагают создать игорную зону, лучше всего превратить полуостров во всероссийскую здравницу.
    Геннадий Зюганов
    Отношения между Москвой и Киевом можно быстро нормализовать - Зюганов
    23:16 02.06.2014
    417Отношения Украины и России
    Российско-украинские отношения можно нормализовать за полгода - год, если сесть за стол переговоров и использовать личные связи, считает лидер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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