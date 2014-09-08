Зюганов о прекращении огня в Украине: лучше худой мир, чем ссоры

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первые шаги в нужном направлении по урегулированию украинского кризиса сделаны, и несмотря на то, что провокаций не избежать, худой мир лучше постоянных противостояний, считает лидер коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов.

"Первые два-три шага в нужном направлении сделано <…> Худой мир лучше ссор <…> Провокации неизбежны, попытки всевозможные могут быть", — сказал Зюганов журналистам.

При этом политик считает, что ситуацию в Украине не контролирует, в том числе, Петр Порошенко и "нарушать перемирие может кто угодно: и "Правый сектор", и спецслужбы и другие военные формирования".

По мнению Зюганова, сейчас Украине необходимо подумать об экономике и приближающейся зиме, к которой она абсолютно не готова. Также политик уверен, что нужно признать самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую республики".

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.