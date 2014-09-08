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    Зюганов о прекращении огня в Украине: лучше худой мир, чем ссоры

    Тема:

    Мировая реакция на события в Украине (309)

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    Первые шаги в нужном направлении по урегулированию украинского кризиса сделаны, и несмотря на то, что провокаций не избежать, худой мир лучше постоянных противостояний, считает лидер коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов.
    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
    RIA News Михаил Метцель | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первые шаги в нужном направлении по урегулированию украинского кризиса сделаны, и несмотря на то, что провокаций не избежать, худой мир лучше постоянных противостояний, считает лидер коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов.

    "Первые два-три шага в нужном направлении сделано <…> Худой мир лучше ссор <…> Провокации неизбежны, попытки всевозможные могут быть", — сказал Зюганов журналистам.

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    При этом политик считает, что ситуацию в Украине не контролирует, в том числе, Петр Порошенко и "нарушать перемирие может кто угодно: и "Правый сектор", и спецслужбы и другие военные формирования".

    По мнению Зюганова, сейчас Украине необходимо подумать об экономике и приближающейся зиме, к которой она абсолютно не готова. Также политик уверен, что нужно признать самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую республики".

    В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

    В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.
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