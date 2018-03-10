Обстрел стал бы вторым случаем нарушения бессрочного перемирия, которое в конце августа заключили Израиль и палестинские группировки во главе с ХАМАС после 50 дней боев, унесших жизни более 2,1 тысячи человек.
"По ХАМАС был нанесен сильный удар. Прекращение огня было достигнуто без выполнения условий ХАМАС", - заявил Нетаньяху в ходе пресс-конференции в Иерусалиме, состоявшейся впервые после подписания бессрочного соглашения.
По данным военных, за понедельник палестинцы выпустили по Израилю свыше ста ракет и мин. Бомбежки Газы, целями которых становились жилые дома, автомашины, группы боевиков, унесли за 50-й день противостояния жизни не менее 13 человек.
Израильские бомбардировки унесли в понедельник жизни трех жителей сектора Газа, а активисты движения ХАМАС выпустили свыше десятка ракет на фоне сообщений о попытках сторон согласовать новое прекращение огня.
Как сообщили сотрудники местной полиции, в субботу вечером израильские ВВС сделали предупредительный выстрел при помощи "холостой" ракеты, которая угодила в крышу одного из жилых домов, и спустя пять минут, был сделан повторный залп - уже с использованием двух боевых ракет.
Боевое крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС объявило о гибели трех своих командиров в результате израильского авиаудара. Двое из погибших принадлежали к высшему эшелону командования "Бригад Изеддина аль-Кассаам".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".