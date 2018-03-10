наверх
10.03.201802:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    СЕКТОР ГАЗА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 239
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Израильская армия. Архивное фото
    Сирены на границах сектора Газа оказались ложной тревогой
    13:27 18.09.2014
    44На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Обстрел стал бы вторым случаем нарушения бессрочного перемирия, которое в конце августа заключили Израиль и палестинские группировки во главе с ХАМАС после 50 дней боев, унесших жизни более 2,1 тысячи человек.
    Сторонники движения ХАМАС. Архивное фото
    ХАМАС задержало первых нарушителей перемирия с Израилем - СМИ
    08:14 17.09.2014
    57
    Правящее в секторе Газа движение ХАМАС сообщило Израилю о задержании боевиков, стоявших за первым обстрелом за три недели перемирия.
    Жители Газы на месте разрушенного дома. Архивное фото
    Венесуэла отправила в сектор Газа самолет с гуманитарной помощью
    05:02 12.09.2014
    57На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Венесуэла отправила в четверг в Палестину еще один самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, пострадавших в результате операции израильских войск, сообщает канал Telesur.
    Представители ХАМАС. Архивное фото
    ХАМАС хочет создать нацкомитет для контролироля над перемирием с Израилем
    02:42 08.09.2014
    42
    Ранее глава ПНА Махмуд Аббас пригрозил разорвать соглашение о сотрудничестве с движением ХАМАС, если оно будет мешать нормальному функционированию правительства автономии в секторе Газа.
    Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
    ЕС приветствует бессрочное прекращение огня в секторе Газа - Эштон
    23:35 27.08.2014
    38На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Евросоюз приветствовал договоренность о бессрочном прекращении огня в секторе Газа, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.
    Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
    Прекращение огня в Газе достигнуто без выполнения условий ХАМАС - СМИ
    22:36 27.08.2014
    42На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    "По ХАМАС был нанесен сильный удар. Прекращение огня было достигнуто без выполнения условий ХАМАС", - заявил Нетаньяху в ходе пресс-конференции в Иерусалиме, состоявшейся впервые после подписания бессрочного соглашения.
    Перемирие в Секторе Газа
    В секторе Газа празднуют перемирие с Израилем 
    09:47 27.08.2014
    69На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Тысячи палестинцев вышли на улицы сектора Газа, празднуя как свою победу бессрочное перемирие с Израилем, которое вступило в силу во вторник вечером.
    Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
    Израиль согласился на бессрочное прекращение огня в Газе - источник
    19:32 26.08.2014
    46На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Израиль согласился на бессрочное прекращение огня в секторе Газа, где на протяжении 50 дней проводится операция против палестинских боевиков, сообщил РИА Новости правительственный источник.
    Вид на город Газа. Архивное фото
    Власти Палестины объявили об очередном перемирии в Газе - СМИ
    17:19 26.08.2014
    43На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    По словам источника, на 19:00 по киевскому времени назначена встреча руководства автономии, в начале которой президент ПНА Махмуд Аббас объявит о деталях достигнутого соглашения.
    Жители Газы на месте разрушенного дома. Архивное фото
    Авиация Израиля разбомбила одно из самых высоких зданий в секторе Газа
    02:41 26.08.2014
    52На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    По данным военных, за понедельник палестинцы выпустили по Израилю свыше ста ракет и мин. Бомбежки Газы, целями которых становились жилые дома, автомашины, группы боевиков, унесли за 50-й день противостояния жизни не менее 13 человек.
    Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
    Израильские авиаудары унесли жизни 3 жителей Газы - СМИ
    21:47 25.08.2014
    45На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Израильские бомбардировки унесли в понедельник жизни трех жителей сектора Газа, а активисты движения ХАМАС выпустили свыше десятка ракет на фоне сообщений о попытках сторон согласовать новое прекращение огня.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
    Израильские ВВС уничтожил жилой дом в центре Газы, 10 человек пострадали
    20:48 23.08.2014
    48На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Как сообщили сотрудники местной полиции, в субботу вечером израильские ВВС сделали предупредительный выстрел при помощи "холостой" ракеты, которая угодила в крышу одного из жилых домов, и спустя пять минут, был сделан повторный залп - уже с использованием двух боевых ракет.
    Вид на город Газа. Архивное фото
    Семья из пяти человек погибла при авиаударе в секторе Газа - агентство
    11:32 23.08.2014
    35На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Палестинская семья из пяти человек погибла при авиаударе израильских ВВС в секторе Газа, сообщает в субботу агентство "Франс Пресс" со ссылкой на медиков.
    Израильская армия. Архивное фото
    Израиль призывает еще 10 тыс резервистов для операции в секторе Газа
    05:09 22.08.2014
    70На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Резервисты или подменяют собой регулярные части, перебрасываемые к сектору Газа с менее напряженных израильских фронтов, или сами размещаются на границах палестинского анклава.
    Сторонники движения ХАМАС. Архивное фото
    Боевики ХАМАС объявили о гибели трех своих командиров при авиаударах Израиля
    10:27 21.08.2014
    40На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Боевое крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС объявило о гибели трех своих командиров в результате израильского авиаудара. Двое из погибших принадлежали к высшему эшелону командования "Бригад Изеддина аль-Кассаам".
    Остров Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
    Жители Нью-Йорка свесили флаг Палестины с Манхэттенского моста - СМИ
    06:19 21.08.2014
    48На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Флаг провисел на протяжении тридцати минут, после чего его сняли сотрудники местной полиции. Акция завершилась без происшествий.
    Встреча СБ ООН. Архивное фото
    СБ ООН призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа - агентство
    02:21 21.08.2014
    32На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    15 государств-членов ООН единогласно "призвали враждующие стороны предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и немедленно заключить соглашение о гуманитарном перемирии".
    Жители Газы среди разрушенных бомбардировками жилых домов. Архивное фото
    Среди погибших в секторе Газа оказались жена и сын командира боевиков - источник
    17:57 20.08.2014
    62На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Источник в службе гражданской обороны сектора Газа подтвердил гибель в результате израильского авиаудара жены и сына Мухаммеда Дейфа - командира боевого крыла правящего в анклаве движения ХАМАС.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
    При бомбардировках в Газе погибли не менее десяти палестинцев - медики
    09:04 20.08.2014
    40
    В результате израильских бомбардировок погибли как минимум десять палестинцев. Бомбардировки возобновились накануне после срыва многодневного перемирия в секторе Газа.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН осудил прекращение огня в палестинском секторе Газа
    05:28 20.08.2014
    71На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Генсекретарь ООН напомнил обеим сторонам конфликта об их ответственности за то, чтобы не допускать эскалации ситуации, и призвал их немедленно достичь понимания необходимости долгосрочного перемирия.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги