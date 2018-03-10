Автомобиль миссии ООН в Мали (MINUSMA) подорвался на мине, один миротворец из Чада погиб, еще четверо получили ранения, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя миссии ООН в стране.
В начале апреля 2012 года вооруженные исламисты из близкой к сети "Аль-Каида" группировки "Ат-Таухид валь-Джихад" ("Единобожие и джихад") в Западной Африке напали на генконсульство Алжира в малийском городе Гао и похитили семерых его сотрудников.
Инцидент с автомобилем "голубых касок" произошел на дороге между городами Кидаль и Агелок. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Национальная принадлежность погибших и пострадавших не сообщается.
Представитель госдепартамента Мари Харф сообщила, что США будут поддерживать диалог и призывать к окончательному прекращению столкновений на севере страны и началу политического процесса урегулирования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".