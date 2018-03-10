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    МАЛИ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Ситуация в Мали. Архивное фото
    Автомобиль миссии ООН в Мали подорвался на мине, один миротворец погиб - СМИ
    00:22 15.09.2014
    44
    Автомобиль миссии ООН в Мали (MINUSMA) подорвался на мине, один миротворец из Чада погиб, еще четверо получили ранения, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя миссии ООН в стране.
    Ситуация в Мали. Архивное фото
    СБ ООН приветствовал освобождение боевиками в Мали алжирских дипломатов
    06:33 07.09.2014
    52
    В начале апреля 2012 года вооруженные исламисты из близкой к сети "Аль-Каида" группировки "Ат-Таухид валь-Джихад" ("Единобожие и джихад") в Западной Африке напали на генконсульство Алжира в малийском городе Гао и похитили семерых его сотрудников.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Пан Ги Мун осудил убийство миротворцев в Мали - ООН
    00:03 03.09.2014
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    "Генеральный секретарь глубоко опечален смертью четырех чадских миротворцев из-за подрыва автомобиля миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA)", - отмечается в заявлении.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    По меньшей мере четверо миротворцев ООН погибли при взрыве в Мали
    17:38 02.09.2014
    48
    Инцидент с автомобилем "голубых касок" произошел на дороге между городами Кидаль и Агелок. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Национальная принадлежность погибших и пострадавших не сообщается.
    Заседание СБ ООН
    СБ ООН призвал быстро расследовать гибель миротворцев при теракте в Мали
    06:19 19.08.2014
    40
    СБ ООН требует от властей Мали быстро расследовать теракт в городе Бер, в результате которого двое погибли и семь миротворцев миссии ООН получили ранения.
    Ситуация в Мали. Архивное фото
    Два миротворца ООН были убиты в результате теракта в Мали - СМИ
    22:31 16.08.2014
    61
    Террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, подъехал к патрульной базе миссии ООН, расположенной в населенном пункте Бер, в 60 километрах от Тимбукту, после чего прогремел взрыв.
    Air Algerie
    "Черный ящик" разбившегося лайнера Air Algerie не работал при полете - СМИ
    10:24 07.08.2014
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    "Черный ящик" разбившегося в Мали самолета авиакомпании Air Algerie, предназначавшийся для записи звуков в кабине пилотов, не работал весь последний полет из-за поломки.
    Air Algerie
    Опознание жертв катастрофы Air Algerie будет сложным - МИД Франции
    18:18 28.07.2014
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    Опознание жертв катастрофы разбившегося в Мали авиалайнера компании Air Algerie будет крайне сложным и займет длительное время, заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.
    Бойцы ополчения в Донецкой области
    Хроника 25 июля: стреляли в Донецке, Луганске и Львове
    12:27 26.07.2014
    1810АТО на Юго-Востоке.
    На фоне непрекращающихся артобстрелов на Донбассе неожиданно прозвучал взрыв во Львове. А на Ближнем Востоке сейчас не стреляют. Пока.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    США приветствуют соглашение о перемирии в Мали
    02:10 26.07.2014
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    Представитель госдепартамента Мари Харф сообщила, что США будут поддерживать диалог и призывать к окончательному прекращению столкновений на севере страны и началу политического процесса урегулирования.
    Air Algerie
    Париж подтвердил, что в Мали найдены обломки алжирского лайнера - агентство
    04:35 25.07.2014
    539
    Власти Франции подтвердили информацию об обнаружении в Мали места крушения алжирского авиалайнера, на борту которого находились более 50 французских граждан, передает в пятницу агентство Франс Пресс.
    Air Algerie
    Президент Мали посетит место крушения алжирского лайнера - агентство
    01:31 25.07.2014
    428
    Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта в пятницу посетит предполагаемое место крушения алжирского авиалайнера, передает агентство Рейтер со ссылкой на малийское телевидение.
    Air Algerie
    Военные заявили об обнаружении обломков алжирского самолета - агентство
    23:10 24.07.2014
    67
    Обломки потерпевшего крушение алжирского самолета обнаружены на территории Мали, на границе с Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей буркинийской армии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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