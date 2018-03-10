52

В начале апреля 2012 года вооруженные исламисты из близкой к сети "Аль-Каида" группировки "Ат-Таухид валь-Джихад" ("Единобожие и джихад") в Западной Африке напали на генконсульство Алжира в малийском городе Гао и похитили семерых его сотрудников.