Главный коммунист РФ Зюганов не будет участвовать в выборах президента

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Пленум ЦК КПРФ поддержал выдвижение на пост президента России в 2018 году директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит Совет народно-патриотических сил, сообщили члены ЦК КПРФ.

"Только что пленум после обсуждения, после прений единогласно проголосовал за избрание председателем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил Зюганова. И кандидатом на должность президента (выдвинут) Грудинин Павел Николаевич", — сказал РИА Новости член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

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В свою очередь член президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников отметил, что Зюганов возглавит совет, который создается для того, чтобы помогать Грудинину в политической борьбе.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин

Отметим, в ноябре сообщалось, что главный коммунист России — Геннадий Зюганов — выдвинет свою кандидатуру на пост президента.