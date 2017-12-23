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    Россия

    Главный коммунист РФ Зюганов не будет участвовать в выборах президента

    (обновлено: )18020
    Коммунистов на выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года, будет представлять директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
    Геннадий Зюганов
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Пленум ЦК КПРФ поддержал выдвижение на пост президента России в 2018 году директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит Совет народно-патриотических сил, сообщили члены ЦК КПРФ.

    Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России

    "Только что пленум после обсуждения, после прений единогласно проголосовал за избрание председателем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил Зюганова. И кандидатом на должность президента (выдвинут) Грудинин Павел Николаевич", — сказал РИА Новости член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

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    В свою очередь член президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников отметил, что Зюганов возглавит совет, который создается для того, чтобы помогать Грудинину в политической борьбе.

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    Директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин

    Отметим, в ноябре сообщалось, что главный коммунист России — Геннадий Зюганов — выдвинет свою кандидатуру на пост президента. 

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