По словам секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, недальновидный шаг Вашингтона негативно скажется на двусторонних контактах между нашими государствами, однако не способен изменить внешнюю политику Российской Федерации.
Москва не направляла приглашения Украине и Грузии принять участие в предстоящей встрече глав совбезов, спецслужб и правоохранительных органов стран мира, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что президент Украины Порошенко отвергает компромиссные идеи по преодолению кризиса, которые озвучиваются различными общественными и политическими деятелями.
По мнению Николая Патрушева, которое он высказал в интервью иностранным СМИ, Киев нанес удар по местным жителям, отказав им в пенсиях и других социальных выплатах, заблокировав при этом банковское обслуживание.
Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента на континенте.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".