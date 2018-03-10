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    Николай Патрушев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
    В Совбезе России назвали причины появления "кремлевского доклада"
    08:39 31.01.2018
    625США - Россия: санкции преткновения
    По словам секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, недальновидный шаг Вашингтона негативно скажется на двусторонних контактах между нашими государствами, однако не способен изменить внешнюю политику Российской Федерации.
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    В РФ заявили, что готовятся к военному решению проблемы КНДР
    02:09 01.12.2017
    582Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Россия просчитывает последствия потенциального военного разрешения ситуации с КНДР и готовится к этому.
    Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
    "Нет смысла". РФ не приглашала Киев на встречу глав совбезов - Патрушев
    12:58 19.05.2017
    949
    Москва не направляла приглашения Украине и Грузии принять участие в предстоящей встрече глав совбезов, спецслужб и правоохранительных органов стран мира, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    В РФ считают, что Киев, скорее всего, уже не сможет выполнить "Минск"
    18:16 18.05.2017
    1236
    Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что президент Украины Порошенко отвергает компромиссные идеи по преодолению кризиса, которые озвучиваются различными общественными и политическими деятелями.
    Леонид Грач, председатель Верховной Рады автономной республики Крым
    Экс-нардеп раскрыл подробности присоединения Крыма к России
    14:26 22.03.2017
    1235
    Бывший народный депутат Украины Леонид Грач считает, что за подготовкой присоединения Крыма к России, которая началась еще в 2005 году, стоял экс-глава ФСБ Николай Патрушев.
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Киев не желает прекращать АТО в Донбассе - СБ РФ
    08:52 01.11.2016
    3531Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вашингтон и Брюссель "оказали активное содействие в организации антиконституционного переворота в Киеве".
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Секретарь Совбеза РФ обвинил Киев в невыполнении минских соглашений
    01:10 28.01.2016
    241
    По мнению Николая Патрушева, которое он высказал в интервью иностранным СМИ, Киев нанес удар по местным жителям, отказав им в пенсиях и других социальных выплатах, заблокировав при этом банковское обслуживание.
    Заседание Совбеза РФ. Архивное фото
    Совбез РФ: "нормандская четверка" должна урегулировать конфликт в Украине
    11:52 21.08.2015
    347
    По словам Николая Патрушева, Совет безопасности России ожидает от "нормандской четверки" усилий по разрешению конфликта на востоке Украины.
    МИД Украины
    МИД Украины выразил протест против визита секретаря Совбеза РФ в Крым
    03:35 07.08.2015
    484Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Ведомство направило ноту протеста в МИД России, в которой обратило внимание на откровенное пренебрежение российской стороной базовыми нормами международного права и позицией мирового сообщества.
    Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
    Отдельные учения НАТО похожи на провокации, а не на маневры - Патрушев
    01:49 22.06.2015
    767
    Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента на континенте.
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Секретарь Совбеза РФ: невозможно помешать отправке добровольцев в Донбасс
    00:47 22.06.2015
    584Переговоры по Донбассу
    Как заявил Николай Патрушев, конфликт в Украине "можно решить без гражданской войны, если следовать Минским договоренностям". Однако, по его мнению, они не выполняются.
    Николай Патрушев. Архивное фото
    Египет и ОАЭ против поставок оружия в Украину, заявляют в Совбезе РФ
    03:20 05.03.2015
    246
    По словам секретаря Совбеза РФ Патрушева, в интересах мирового сообщества обеспечить предпосылки для последовательной реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине.
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    СБ России: на территории РФ находится 1,3 млн украинцев призывного возраста
    18:30 10.02.2015
    231
    Секретарь российского Совета Безопасности Сергей Патрушев заявил, что на территории РФ находится 2,5 миллиона граждан Украины, из них 1,27 миллиона - призывного возраста.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    "Исламское государство" и США угрожают безопасности России
    08:22 13.10.2014
    21886Военная кампания против "Исламского государства"
    В СМИ появилась информация об угрозе одного из командиров боевой группировки радикальных исламистов так называемого "Исламского государства" о возможном вторжении в Россию.
    Павел Губарев
    ЕС добавил Губарева, Кадырова и Бортникова в санкционный список
    02:46 26.07.2014
    198Санкции в отношении России_2014
    Кроме того, в список попали директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
    Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
    В России работают 6 млн украинцев, заявили в Совбезе РФ
    16:30 20.06.2014
    655Санкции в отношении России_2014
    "Там эти 6 миллионов устроиться на работу не могут, но если они все вернутся обратно, то безработица в Украине будет считаться в другом измерении", - сказал секретарь Совбеза РФ.
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Секретарь Совбеза РФ отказался контактировать с украинским коллегой
    18:21 18.06.2014
    328
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в среду, что не контактирует со своим украинским коллегой Андреем Порубием из-за его резко антироссийской позиции.
    Петр Порошенко
    СБ РФ: отношение к Порошенко будет зависеть от его действий на Востоке
    11:42 08.06.2014
    990Инаугурация президента Порошенко
    Отношение к Петру Порошенко будет зависеть от того, какие действия он будет предпринимать, в первую очередь для прекращения кровопролития, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Патрушев: избыточной концентрации войск РФ у границы с Украиной нет
    19:48 23.04.2014
    14Отношения Украины и России
    Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев опроверг заявления о якобы избыточной концентрации российских войск на границе с Украиной.
    Крым вошел в Россию благодаря Западу, считает секретарь Совбеза РФ
    15:55 23.04.2014
    11Присоединение Крыма к РФ
    За присоединение Крыма к РФ можно сказать спасибо Западу, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
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