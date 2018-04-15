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    Путин: дальнейшие удары по Сирии приведут к хаосу

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (139)

    (обновлено: )85652
    Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани ситуацию в Сирии. Они обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани ситуацию в Сирии после ракетного удара США и их союзников, сообщает пресс-служба Кремля.

    Запуск ракет Томагавк по Сирии
    Видео U.S.Navy
    США показали запуск ракет по Сирии

    Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

    "Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях", — говорится в сообщении.

    Также обсуждалось общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.

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    Добавляется, что с обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере.

    Инфографика: Ракетные удары по Сирии

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