Путин: дальнейшие удары по Сирии приведут к хаосу

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани ситуацию в Сирии после ракетного удара США и их союзников, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

"Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях", — говорится в сообщении.

Также обсуждалось общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.

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Добавляется, что с обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере.

Инфографика: Ракетные удары по Сирии