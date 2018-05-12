Трамп и Мэй призвали расценивать политику Ирана как угрозу миру

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили ситуацию вокруг Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Оба лидера осудили провокационные ракетные удары иранского режима из Сирии по израильским гражданам. Президент Трамп призвал все страны присоединиться к Соединенным Штатам и Соединенному Королевству, чтобы дать понять, что действия иранского режима представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности. Лидеры обсудили, как лучше всего реагировать на дестабилизирующее поведение Ирана", — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 мая, объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.

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В четверг, 10 мая, армия обороны Израиля проинформировала, что ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР