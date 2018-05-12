наверх
12.05.201801:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп и Мэй призвали расценивать политику Ирана как угрозу миру

    Тема:

    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Реакция и последствия (77)

    (обновлено: )4011
    Президент США призвал все страны присоединиться к Соединенным Штатам и Соединенному Королевству, чтобы дать понять, что действия иранского режима представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности.
    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили ситуацию вокруг Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома.

    Флаг США
    RIA News
    США вышли из соглашения по иранскому атому: последствия

    "Оба лидера осудили провокационные ракетные удары иранского режима из Сирии по израильским гражданам. Президент Трамп призвал все страны присоединиться к Соединенным Штатам и Соединенному Королевству, чтобы дать понять, что действия иранского режима представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности. Лидеры обсудили, как лучше всего реагировать на дестабилизирующее поведение Ирана", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 мая, объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

    В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.

    Смотрите также: В иранском парламенте сожгли американский флаг

    В четверг, 10 мая, армия обороны Израиля проинформировала, что ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Певица Элени Форейра
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Исполнение в Кривой Роге песни о российских солдатах в Сирии
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    В школе Павлограда распылили неизвестное вещество
    Массовое отравление школьников в Черкассах