Украинскому моряку в Иране грозит смертная казнь

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КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинскому моряку Андрею Новичкову в Иране грозит смертная казнь, говорится в петиции с призывом защитить моряка, опубликованной 10 мая на сайте президента.

"17 января 2017 в 08:37 на судне Arezoo, под флагом Ирана, порт приписки Qeshm произошел инцидент. Младший рядовой матрос Mohammad Bahranpoor, по национальности иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого события стал Андрей Александрович Новичков. Единственный христианин, гражданин Украины на борту судна", — говорится в петиции.

После этого Новичкову предъявили обвинение в убийстве.

Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что дело Новичкова находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Иране, передает "Украинская правда".

По его словам, в настоящее время расследование по делу завершено, проведена страховая экспертиза, вскоре материалы будут переданы в суд.

"С первого дня после поступления информации об аресте Андрея Новичкова посольство поддерживало постоянную связь с ним и его родственниками, оказало помощь в поиске адвоката, которого рекомендовало представительство ITF в Иране. Консул посетил его в месте временного содержания, присутствовал на всех заседаниях по делу. Посольство контролировало выполнение компанией судовладельцем обязательств по трудовому контракту", — рассказал Кирилич.

Он отметил, что еще в сентябре 2017 года консул взял Новичкова на поруки, что является исключительной практикой, и моряка выпустили из тюрьмы.

"После этого встал вопрос места его проживания и питания, получения разрешения на пребывание в Иране — все это решал консул, как и медицинское обследование после выхода из тюрьмы, передачу необходимых вещей", — добавил Кирилич.

Напомним, в Греции украинский моряк Анатолий Черкасский был осужден на 70 лет, о приговоре ему было сообщено 14 апреля.