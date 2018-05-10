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    Израиль оперативно ответил на ракетный обстрел иранских сил из Сирии

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    В армии Израиля уверены, что за ночным пуском примерно 20 ракет по Голанским высотам стоят иранские силы "Аль-Кудс", присутствующие в соседней Сирии.
    Военные в Израиле. Архивное фото
    RIA News Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Израильские военные заявляют, что отвечают на ракетный обстрел своих позиций с территории Сирии, однако подробностей пока не сообщают.

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

    По их данным, за ночным пуском примерно 20 ракет по Голанским высотам стоят иранские силы "Аль-Кудс", присутствующие в соседней стране.

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    "Мы отвечаем, но подробностей пока привести не могу", — сказал на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

    Он добавил, что не располагает сведениям о наличии потерь со стороны израильских военных. Часть ракет, по словам офицера, была перехвачена батареями ПРО, развернутыми на Голанах.

    Ранее представитель пресс-службы армии Израиля сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах.

    ​Добавим, во вторник, 8 мая, армия объявила о "необычной активности сил Ирана в Сирии", развернув системы ПВО на Голанских высотах, начав ограниченный призыв резервистов и отдав распоряжение местным властям открыть бомбоубежища в приграничных районах.

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