Иран оспорит решение о выплате компенсации родственникам жертв 11 сентября

РИА Новости Украина

США во второй раз выиграл суд у Ирана без участия в нем Исламской Республики. Как бы это парадоксально ни звучало, но судебное разбирательство касалось все той же темы – причастности Ирана к терактам 11 сентября 2001 года. На сей раз американский суд вновь обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсаций родственникам жертв терактов 11 сентября, сообщили американские СМИ со ссылкой на документы суда.

Ранее в 2016 году все тот же окружной судья Нью-Йорка Джордж Дэниелс уже принимал решение, обязывающее Иран выплатить компенсацию в размере $10,5 млрд семьям погибших в терактах 11 сентября и группе страховых компаний. Однако это дело не получило дальнейшего развития, пишет Sputnik Iran.

И вот спустя 2 года, в преддверии 12 мая, когда президент Дональд Трамп должен огласить свое решение о продлении режима снятия санкций с Ирана, которое, как ожидается, станет разрывом ядерной сделки, американские судьи взялись за иранские активы.

В очередной раз американский суд постановил, что ИРИ, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана виновны в причастности к смерти 1008 человек, в связи с этим власти Ирана должны выплатить компенсацию родственникам погибших. ЕЕ размер различается в зависимости от степени родства: по 12,5 миллиона долларов супругам покойных, по 8,5 миллиона долларов — родителям и детям, по 4,25 миллиона долларов — братьям и сестрам. Кроме того, годовая ставка в размере 4,96 % будет также применяться ко всей сумме, начиная с 11 сентября 2001 года до даты вынесения судебного решения.

Примечательно, что еще в процессе долгого и кропотливого расследования было доказано, что 19 террористов, которые, захватили "Боинги" и поразили ими башни-близнецы здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, имели отношение к террористической организации "Аль-Каида". 15 из них были подданными Саудовской Аравии, двое террористов – из Египта, два других боевика – граждане ОАЭ, и один террорист был гражданином Ливана.

Специальная комиссия по расследованию терактов 11 сентября не нашла прямых доказательств причастности Ирана к терактам. Однако суд в Нью-Йорке решил, что Иран предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида", связи с этим власти Ирана должны выплатить компенсацию родственникам погибших.

С учетом того, что Иран не учувствовал в судебных разбирательствах, решение Нью-Йоркского суда позволит родственникам жертв претендовать на выплаты из изъятых США счетов иранских граждан и компаний. При этом презумпцию невиновности американские судьи в очередной раз проигнорировали.

Почему Тегеран не оспаривает решение этого суда? Позволит ли он забрать родственникам жертв свои активы, которые были заморожены на банковских счетах в США? В интервью Sputnik ситуацию прокомментировал иранский юрист, специалист по международному праву, генеральный секретарь Международной кампании "Мир против насилия и экстремизма" в Иране Амир Хоссейн Нурбахш (Amir Hossein Nourbakhsh). Он разъяснил, почему подобное решение считается незаконным с точки международного права:

"Вынесенное решение в американском суде незаконно и не соответствует его юрисдикции. Это решение больше похоже на политически ангажированный проект. Более того, такой судебный процесс просто неприемлем.

Да, теракты произошли на территории США, которые относятся к категории международных преступлений и должны рассматриваться исключительно в Международном уголовном суде. США не обращались с иском в Международный суд.

Кроме того, согласно судебной справедливости, Ирану должно быть предоставлено право отстаивать свои интересы в качестве ответчика, чего по факту не произошло. Иран даже не был уведомлен о начале такого судебного процесса, по которому ему выдвигают такие обвинения. А это является одним из грубых судебных нарушений.

Согласно проведенным расследованиям, никто из террористов не был гражданином Ирана. Соответственно здесь нарушается принцип презумпции невиновности. Также нельзя утверждать, что существует причинная связь того, что Иран помогал "Аль-Каиде". Эта террористическая организация неоднократно объявляла о своей враждебной позиции по отношению к Ирану, выдвигая угрозы. Поэтому нарушаются признаки и элементы состава преступления, отсутствуют объективная и субъективная стороны преступления для Ирана.

Принятое федеральным судьей решение о виновности Ирана больше носит показательный характер, чем практический. Это решение было политически ангажировано, чтобы забрать навсегда иранские активы, которые незаконным образом уже несколько лет заблокированы на разных счетах в США.

Если США пойдут на это, то такое действие будет рассматриваться по международному праву как воровство национальных активов. Бесспорно, Иран просто так это не оставит. Он имеет полное право на оспаривание, опротестование и обжалование подобных действий со стороны США в Международном суде. У Ирана большие шансы выиграть подобный спор.

Кроме того, следует напомнить, что несколько лет назад был сформирован арбитражный суд между Ираном и США, который также имеет полномочия рассматривать двухсторонние споры и дела. С учетом того, что Иран не участвовал в судебных разбирательствах ни в 2016, ни в 2018 году, то этот суд может пересмотреть решение и позволить Ирану отстаивать свои интересы. Иран может воспользоваться правом опротестования в условиях отсутствия представителя на начальных судебных слушаниях. Кроме этого Иран может с легкостью оспорить и юрисдикцию (подсудность) федерального суда, который принял подобное решение. Также согласно международному праву, он может воспользоваться Международным пактом о гражданских и политических правах и принципом добросовестности, который был изначально нарушен судебной инстанцией, подать апелляцию на вынесенное в США решение в интересах одной стороны".