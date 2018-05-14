Ядерная сделка. Иран выдвинул Европе ультиматум

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Иран будет требовать от европейских участников гарантий сохранения ядреной сделки после выхода США из соглашения, заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает агентство AFP.

По его словам, у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки.

Он также отметил, что если европейские участники сделки не предоставят в отведенный срок требуемых гарантий, Иран должен будет принять "вынужденные решения".

Напомним, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.