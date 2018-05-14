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    Ядерная сделка. Иран выдвинул Европе ультиматум

    (обновлено: )21310
    Как заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки.
    Флаг Ирана у здания ООН
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Иран будет требовать от европейских участников гарантий сохранения ядреной сделки после выхода США из соглашения, заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает агентство AFP.

    Флаг США
    RIA News
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    По его словам, у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки.

    Он также отметил, что если европейские участники сделки не предоставят в отведенный срок требуемых гарантий, Иран должен будет принять "вынужденные решения".

    Напомним, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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