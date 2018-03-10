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    Le Figaro

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Флаги Украины и Евросоюза
    Le Figaro. Конец романтики: Украина все дальше от ЕС
    13:31 14.04.2016
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    Тандем Порошенко-Яценюк окончательно развалился после долгих месяцев трений, пишут мировые СМИ. Неужели партия европейского Майдана оказалась в изоляции, а теперь идет на дно, отдаляя и саму Украину от заветного Евросоюза?
    Последствия теракта в аэропорту Брюсселя
    Le Figaro: теракты в Брюсселе - это новый вызов Франции и Бельгии
    14:45 23.03.2016
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    С недавними терактами в Брюсселе связано недавнее задержание Салаха Абдеслама - самого разыскиваемого подозреваемого по делу о парижских терактах, пишут мировые СМИ. Насколько его арест ускорил реализацию готовившейся операции?
    Премьер-министр Арсений Яценюк и президент Петр Порошенко
    Le Figaro о кризисе в Украине. Порошенко рассчитывает выиграть время
    15:34 24.02.2016
    1809Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Провал голосования за отставку Кабмина во главе с премьером Арсением Яценюком спровоцировал парламентский кризис в Украине, пишут мировые СМИ. Способны ли изменить ситуацию в стране прогнозируемые многими экспертами досрочные парламентские выборы?
    Украинские военнослужащие в Донецкой области
    Мир на Донбассе не возможен без миротворческого контингента - Карасев
    10:26 07.02.2015
    1331Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    О том, что необходимо сделать для достижения хотя бы временного мира на востоке страны, рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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