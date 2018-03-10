Тандем Порошенко-Яценюк окончательно развалился после долгих месяцев трений, пишут мировые СМИ. Неужели партия европейского Майдана оказалась в изоляции, а теперь идет на дно, отдаляя и саму Украину от заветного Евросоюза?
С недавними терактами в Брюсселе связано недавнее задержание Салаха Абдеслама - самого разыскиваемого подозреваемого по делу о парижских терактах, пишут мировые СМИ. Насколько его арест ускорил реализацию готовившейся операции?
Провал голосования за отставку Кабмина во главе с премьером Арсением Яценюком спровоцировал парламентский кризис в Украине, пишут мировые СМИ. Способны ли изменить ситуацию в стране прогнозируемые многими экспертами досрочные парламентские выборы?
О том, что необходимо сделать для достижения хотя бы временного мира на востоке страны, рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".