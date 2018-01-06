Группа СКМ обжалует решение о замораживании активов Ахметова

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Группа СКМ бизнесмена Рината Ахметова обжалует решение суда Никосии (Кипр) о замораживании активов на сумму 820 000 000 долларов, говорится в ответе СКМ на запрос сообщает Радио Свобода.

Накануне стало известно, что Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании $820 миллионов его активов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома". Решение окружного суда Никосии относительно украинского бизнесмена было принято 27 декабря.

Отмечается, что компания группы СКМ опосредованно приобрела акции "Укртелекома в Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через 2 года после приватизации "Укртелекома".

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"Мы получили информацию о предварительном определении суда на Кипре по некоторым компаниям группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено решение", — отмечается в ответе на запрос.

Представители компании утверждают, что группа СКМ ни прямо, ни косвенно не участвовала в приватизации "Укртелекома" в 2011 году.

"Претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации "Укртелекома" и выполнения инвестиционных обязательств касаются именно деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, финансировали приватизации в 2011 году", — подчеркивают в СКМ.

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Напомним, в конце октября прошлого года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.