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    Букмекеры назвали фаворита финала Евровидения

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    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (168)

    (обновлено: )51913
    После первого полуфинала фаворитом букмекеров стала представительница Кипра Элени Форейре, которая выступает с песней Fuego. По итогам второго дня состязаний она продолжает занимать лидирующую позицию.
    Певица Элени Форейра
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Букмекеры продолжают прогнозировать победу участницы из Кипра Элени Форейре после второго полуфинала Евровидения, также в тройке фаворитов находятся Нетта из Израиля и коллектив Madame Monsieur из Франции, свидетельствует сводка данных главных букмекерских контор, опубликованная на сайте eurovisionworld.com.

    Второй полуфинал Евровидения-2018
    eurovision.tv
    Выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2018

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    После первого полуфинала фаворитом букмекеров стала представительница Кипра Элени Форейре, которая выступает с песней Fuego. По итогам второго дня состязаний она продолжает занимать лидирующую позицию.

    На вторую строчку рейтинга, по сводным данным десяти букмекерских контор, поднялась Нетта из Израиля с песней Toy. Третье место занимает коллектив из Франции Madame Monsieur, который исполняет композицию Mercy.

    Александр Рыбак из Норвегии, в 2009 году ставший победителем конкурса, уступил место в тройке лидеров по итогам второго полуфинала. Теперь он занимает только 9-е место.

    Также в первой десятке остались представители Литвы, Швеции и Эстонии. К ним присоединились Германия, Ирландия и Италия.

    Португалия в этом году впервые принимает Евровидение. Второй полуфинал международного конкурса состоялся в четверг на лиссабонской арене Altice. На сцену вышли представители 18 стран, но лишь десять из них продолжат борьбу в финале, который состоится уже в эту субботу. Наибольшую поддержку зрителей и жюри получили представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Россия в финал не вышла.

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