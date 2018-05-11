Букмекеры назвали фаворита финала Евровидения

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Букмекеры продолжают прогнозировать победу участницы из Кипра Элени Форейре после второго полуфинала Евровидения, также в тройке фаворитов находятся Нетта из Израиля и коллектив Madame Monsieur из Франции, свидетельствует сводка данных главных букмекерских контор, опубликованная на сайте eurovisionworld.com.

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После первого полуфинала фаворитом букмекеров стала представительница Кипра Элени Форейре, которая выступает с песней Fuego. По итогам второго дня состязаний она продолжает занимать лидирующую позицию.

На вторую строчку рейтинга, по сводным данным десяти букмекерских контор, поднялась Нетта из Израиля с песней Toy. Третье место занимает коллектив из Франции Madame Monsieur, который исполняет композицию Mercy.

Александр Рыбак из Норвегии, в 2009 году ставший победителем конкурса, уступил место в тройке лидеров по итогам второго полуфинала. Теперь он занимает только 9-е место.

Также в первой десятке остались представители Литвы, Швеции и Эстонии. К ним присоединились Германия, Ирландия и Италия.

Португалия в этом году впервые принимает Евровидение. Второй полуфинал международного конкурса состоялся в четверг на лиссабонской арене Altice. На сцену вышли представители 18 стран, но лишь десять из них продолжат борьбу в финале, который состоится уже в эту субботу. Наибольшую поддержку зрителей и жюри получили представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Россия в финал не вышла.