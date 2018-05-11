Огненный номер Melovin подарил Украине финал Евровидения

Представитель Украины на Евровидении певец Melovin (Константин Бочаров) успешно выступил во втором полуфинале "Евровидения" и прошел в финал международного песенного конкурса.

Украинец вошел в десятку лучших, исполняя свою песню "Under The Ladder". Выступление Константина сопровождалось огненным шоу.

Автором музыки является сам музыкант, а текст песни написал Mike Ryals.

Уже известно, что в финале "Евровидения" Melovin выступит под номером №1.

Смотрите также: Выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2018