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11.05.201811:14
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    Фотоленты

    Огненный номер Melovin подарил Украине финал Евровидения

    (обновлено: )17602
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    instagram.com/big_house_melovin1
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    REUTERS Rafael Marchante
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Francisco LEONG / AFP
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Francisco LEONG / AFP
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    REUTERS Rafael Marchante
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    instagram.com/big_house_melovin1
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Francisco LEONG / AFP
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Francisco LEONG / AFP
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    REUTERS Pedro Nunes
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    REUTERS Pedro Nunes
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    instagram.com/big_house_melovin1
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Francisco LEONG / AFP
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Francisco LEONG / AFP

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    Представитель Украины на Евровидении певец Melovin (Константин Бочаров) успешно выступил во втором полуфинале "Евровидения" и прошел в финал международного песенного конкурса.

    Украинец вошел в десятку лучших, исполняя свою песню "Under The Ladder". Выступление Константина сопровождалось огненным шоу.

    Автором музыки является сам музыкант, а текст песни написал Mike Ryals.

    Уже известно, что в финале "Евровидения" Melovin выступит под номером №1.

    Смотрите также: Выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2018

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