Кипрский суд существенно ограничил Ахметова в личных тратах

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Суд города Никосия (Кипр) запретил бизнесмену, самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову тратить больше 20 000 евро в месяц на проживание и не более 20 000 евро на судебные издержки. Об этом говорится в решении окружного суда Никосия о замораживании активов Ахметова по делу "Укртелекома".

В судебном решении, на которое ссылается интернет-издание "Цензор.НЕТ", отмечается, что ответчики могут "использовать и распоряжаться денежной суммой в 20 000 евро ежемесячно для покрытия собственных судебных расходов".

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Также, согласно решению суда, если ответчик является физическим лицом, он может "пользоваться или распоряжаться дополнительной денежной суммой в 20 000 евро в месяц для покрытия расходов на его проживания".

В начале января 2018 года стало известно, что Ринату Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании $820 миллионов его активов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома". Решение окружного суда Никосии относительно украинского бизнесмена было принято 27 декабря 2017 года.

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Напомним, в конце октября прошлого года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

В СКМ позже заявили, что будут обжаловать решение кипрского суда.