Рюкзаки и дело. Сына Авакова вызвали на допрос - СМИ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вызвала сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра на допрос 15 января, сообщает Insider со ссылкой на источники.

По данным издания, Аваков-младший встретил Новый год в Италии и должен вернуться в Украину 14 января.

Как сообщили собеседники, в деле о рюкзаках, в котором фигурирует сын министра, уже три судебных приговора суда — их вынесли фигурантам уголовного производства, которые пошли на сотрудничество со следствием и получили условные сроки наказания. Речь идет о людях, которые оформляли документы на куплю-продажу рюкзаков и переводили деньги на счета.

Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Первого ноября 2017 года суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.