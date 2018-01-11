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    Рюкзаки и дело. Сына Авакова вызвали на допрос - СМИ

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (114)

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    Александр Аваков 14 января возвращается в Украину после новогодних праздников и на следующий день должен явиться на допрос в САП. В деле о рюкзаках, в котором фигурирует сын главы МВД, уже три судебных приговора суда.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    УНИАН

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вызвала сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра на допрос 15 января, сообщает Insider со ссылкой на источники.

    Золотарев о деле рюкзаков Авакова: конфликт ударит по Народному фронту
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Золотарев о "деле рюкзаков Авакова": конфликт ударит по "Народному фронту"

    По данным издания, Аваков-младший встретил Новый год в Италии и должен вернуться в Украину 14 января. 

    Как сообщили собеседники, в деле о рюкзаках, в котором фигурирует сын министра, уже три судебных приговора суда — их вынесли фигурантам уголовного производства, которые пошли на сотрудничество со следствием и получили условные сроки наказания. Речь идет о людях, которые оформляли документы на куплю-продажу рюкзаков и переводили деньги на счета.

    Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Первого ноября 2017 года суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.

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