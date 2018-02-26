Суд продлил на два месяца меру пресечения для сына Авакова

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде личного обязательства для Александа Авакова, сына министра внутренних дел Арсена Авакова, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь.

"Личное обязательство продлено еще на два месяца. Также продлено обязательство являться к следователю", — говорится в сообщении. Мера пресечения в виде личного обязательства требует являться к следователю по первому требованию, соблюдать все процессуальные обязанности, а также сдать паспорта.

Первого ноября 2017 года суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Глава МВД уверен, что его сын в суде докажет свою невиновность.