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    Суд продлил на два месяца меру пресечения для сына Авакова

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (116)

    (обновлено: )15610
    Личное обязательство для Александа Авакова, сына министра внутренних дел Арсена Авакова, продлено еще на два месяца. Также продлено обязательство являться к следователю.
    Александр Аваков
    bagnet.org

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде личного обязательства для Александа Авакова, сына министра внутренних дел Арсена Авакова, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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    Радио Свобода
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    Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь.

    "Личное обязательство продлено еще на два месяца. Также продлено обязательство являться к следователю", — говорится в сообщении. Мера пресечения в виде личного обязательства требует являться к следователю по первому требованию, соблюдать все процессуальные обязанности, а также сдать паспорта.

    Первого ноября 2017 года суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Глава МВД уверен, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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