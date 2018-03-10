1119

Сообщение о том, что сын нардепа Нестора Шуфрича сбил человека на пешеходном переходе в центре Киева, не на шутку взбудоражило украинский сегмент соцсетей. Чем же закончилась эта трагическая история и что пишут о ней сами украинцы?