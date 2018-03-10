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    Нестор Шуфрич-младший

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    Сын Шуфрича получил условный срок за ДТП
    19:22 28.12.2017
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    Суд признал Нестора Шуфрича-младшего виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободил от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    Дело сына Шуфрича передали в суд
    16:24 08.12.2017
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    По данным столичной прокуратуры, действия сына Шуфрича квалифицированы по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения" УК Украины. Дело рассмотрит Шевченковский райсуд Киева.
    Наручники. Архивное фото
    Не люди, а золото просто. Криминал с отпрысками политиков
    07:50 28.11.2017
    1573Днепр, Львов: взрывные события
    Отпрыски известных политиков и высокопоставленных чиновников в Украине традиционно фигурируют в делах с резонансными ДТП, но могут пойти и на ограбление. Подробнее о криминале с детьми власть имущих — в обзоре РИА Новости Украина.
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший. Архивное фото
    Суд ограничил сына Шуфрича в праве управлять автомобилем
    22:19 07.09.2017
    149ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Шевченковский районный суд Киева по ходатайству столичной прокуратуры ограничил на два месяца подозреваемого в ДТП Нестора Шуфрича-младшего в праве управлять транспортом.
    Народный депутат Нестор Шуфрич с сыном Нестором перед началом заседания по избранию меры пресечения Нестору, подозреваемому в совершении ДТП в центре Киева, в результате которого пострадал человек, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    Дело Шуфрича-младшего. Апелляционный суд рассмотрит жалобу прокуратуры
    01:42 07.09.2017
    62ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Суд первой инстанции избрал подозреваемому Нестору Шуфричу меру пресечения в виде личного поручительства, в то время как прокурор настаивал на домашнем аресте.
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки
    16:52 30.08.2017
    1414ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Шевченковской районный суд удовлетворил ходатайство защиты и назначил Шуфричу-младшему меру пресечения в виде взятия на поруки.
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    Суд избирает меру пресечения Шуфричу-младшему. Первые кадры 
    15:29 30.08.2017
    347ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения сыну народного депутата фракции "Оппозиционного блока" Нестору Шуфричу-младшему, который сбил мужчину на пешеходном переходе в центре Киева.
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    Скандальное ДТП. Суд избирает меру пресечения Шуфричу-младшему
    14:40 30.08.2017
    227ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    На суде присутствует и сам народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич, который обратился с просьбой к суду о разрешении взять сына на поруки.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Пострадавшему в ДТП с сыном Шуфрича сделали еще одну операцию
    10:58 29.08.2017
    290ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Как рассказал руководитель департамента международного отделения медцентра Тель-Авива Роман Гольман, операцию проводили ведущие специалисты нейрохирургии.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича
    19:31 28.08.2017
    288
    Медик, который занимается лечением Алексей Мельниченко, сообщил, что пострадавшему была экстренно сделана операция, на сегодня планируется проведение второй.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Соцсети о деле Шуфрича-младшего
    15:07 28.08.2017
    1119ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Сообщение о том, что сын нардепа Нестора Шуфрича сбил человека на пешеходном переходе в центре Киева, не на шутку взбудоражило украинский сегмент соцсетей. Чем же закончилась эта трагическая история и что пишут о ней сами украинцы?
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    В деле о ДТП с сыном Шуфрича появились новые обстоятельства - адвокат
    14:56 28.08.2017
    1420ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Виновность сына депутата Нестора Шуфрича в совершении наезда на пешехода может установить только суд, но согласно закону он должен понести ответственность в любом случае, заявил адвокат Анатолий Башловка.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Мажоры на дорогах. Резонансные ДТП были, есть и будут
    14:32 28.08.2017
    2764ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    ДТП с участием детей политиков в Украине уже не редкость. Несмотря на резонанс таких историй, отпрыскам политиков, как правило, все сходит с рук, даже если на кону чья-то жизнь. Самые громкие "мажорные" ДТП в обзоре РИА Новости Украина.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Лечить пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича прибыли врачи из Израиля - СМИ
    21:52 27.08.2017
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    По информации СМИ, пострадавший в ДТП мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, его прилетели спасать израильские медики.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    СМИ сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича
    19:18 27.08.2017
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    По информации СМИ, пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, он без сознания. Представителей нардепа Шуфрича пока не видно у реанимации.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    В сеть попало видео ДТП с сыном Шуфрича 
    14:49 27.08.2017
    1827ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    В интернете опубликовано видео с места дорожно-транспортного происшествия в центре столицы, участником которого стал сын политика из "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Геращенко сообщил, что грозит сыну Шуфрича за наезд на пешехода
    13:35 27.08.2017
    903ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Как отметил народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, сын Нестора Шуфрича ранее не был судим и не имел проблем с законом, однако все обстоятельства установит следствие.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Сын Шуфрича сбил мужчину в центре Киева: начато расследование
    11:14 27.08.2017
    363ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Согласно данным полиции, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени. Загранпаспорт Шуфрича-младшего приобщен к материалам уголовного производства.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Сын нардепа на Bentley сбил человека в центре Киева
    07:08 27.08.2017
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    По данным пресс-службы Нестора Шуфрича, его сын в центре столицы с превышением скорости наехал на пешехода, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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