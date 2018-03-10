Суд признал Нестора Шуфрича-младшего виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободил от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
По данным столичной прокуратуры, действия сына Шуфрича квалифицированы по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения" УК Украины. Дело рассмотрит Шевченковский райсуд Киева.
Отпрыски известных политиков и высокопоставленных чиновников в Украине традиционно фигурируют в делах с резонансными ДТП, но могут пойти и на ограбление. Подробнее о криминале с детьми власть имущих — в обзоре РИА Новости Украина.
Сообщение о том, что сын нардепа Нестора Шуфрича сбил человека на пешеходном переходе в центре Киева, не на шутку взбудоражило украинский сегмент соцсетей. Чем же закончилась эта трагическая история и что пишут о ней сами украинцы?
Виновность сына депутата Нестора Шуфрича в совершении наезда на пешехода может установить только суд, но согласно закону он должен понести ответственность в любом случае, заявил адвокат Анатолий Башловка.
ДТП с участием детей политиков в Украине уже не редкость. Несмотря на резонанс таких историй, отпрыскам политиков, как правило, все сходит с рук, даже если на кону чья-то жизнь. Самые громкие "мажорные" ДТП в обзоре РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".