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    Досудебное расследование по делу сына Авакова завершено - СМИ

    (обновлено: )34
    Сообщается, что НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении Александра Авакова, сына главы МВД Арсена Авакова, и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении, сообщило в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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    "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) завершили досудебное расследование в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств", — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что правоохранители открыли материалы дела для адвокатов подозреваемых. После ознакомления защиты с делом, оно будет передано в суд.

    Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — Чеботарь. В ноябре 2017 года суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.

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