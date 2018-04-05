Досудебное расследование по делу сына Авакова завершено - СМИ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении Александра Авакова, сына главы МВД Арсена Авакова, и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении, сообщило в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) завершили досудебное расследование в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правоохранители открыли материалы дела для адвокатов подозреваемых. После ознакомления защиты с делом, оно будет передано в суд.

Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — Чеботарь. В ноябре 2017 года суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.