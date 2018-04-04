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    Политика

    Аваков посоветовал Порошенко урезать полномочия

    (обновлено: )29002
    По словам Авакова, Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими: "И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным".
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не видит Петра Порошенко единым кандидатом в президенты от правящей коалиции.

    Аваков также посоветовал ему для большего эффекта на выборах согласиться на переход к парламентской республике в ущерб части своих полномочий.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Год до выборов. Порошенко не поможет "карманный" ЦИК

    "Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным. Я, например, считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране… Ведь у нас как в последние годы? Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создает дисбаланс и конфликтные ситуации", — заявил Аваков в интервью украинскому агентству "ЛИГАБизнесИнформ".

    По его мнению, согласившись на переход к парламентской республике, Порошенко "с большим эффектом" пошел бы на следующие президентские выборы.

    "Надо внести изменения в конституцию, нужно внести изменения в избирательный закон – сделать Украину полноценной парламентской республикой, где президент – визионер и супервайзер. И с этим президент мог бы пойти на выборы с большим эффектом, это была бы понятная программа: смотрите, я отказываюсь от части полномочий ради баланса ветвей власти – очень красиво и понятно", — сказал глава МВД.

    Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года, о своем намерении в них участвовать уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Надежда Савченко, лидер Социалистической партии Илья Кива, а также партия "Народный фронт" (кандидата еще не определяла).

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