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    Политика

    Суд отменил арест имущества сына Авакова

    (обновлено: )11601
    Адвокат Александра Авакова Андрей Тарасов заявил, что он подал в суд заявление об отмене ареста, наложенного безосновательно. И суд отменил этот арест.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в рамках уголовного производства по закупке рюкзаков для МВД. 

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    "Отменить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности Авакова…", — говорится в резолютивной части решения суда, сообщает УНН.

    В частности, отменен арест на три машиноместа в подземном паркинге и две квартиры. Отмечается, что решение суда не подлежит обжалованию.

    В комментарии УНН адвокат Андрей Тарасов подтвердил эту информацию.

    "Я подал суд заявление об отмене ареста наложенного безосновательно. И суд отменил этот арест, согласившись с моей позицией", — сказал он.

    Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — Чеботарь. В ноябре 2017 года суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.

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