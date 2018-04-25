Суд отменил арест имущества сына Авакова

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в рамках уголовного производства по закупке рюкзаков для МВД.

"Отменить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности Авакова…", — говорится в резолютивной части решения суда, сообщает УНН.

В частности, отменен арест на три машиноместа в подземном паркинге и две квартиры. Отмечается, что решение суда не подлежит обжалованию.

В комментарии УНН адвокат Андрей Тарасов подтвердил эту информацию.

"Я подал суд заявление об отмене ареста наложенного безосновательно. И суд отменил этот арест, согласившись с моей позицией", — сказал он.

Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — Чеботарь. В ноябре 2017 года суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.