Активный фигурант дела о "рюкзаках Авакова" избежал тюремного наказания

КИЕВ, 9 янв — РАИ Новости Украина. Московский районный суд Харькова вынес приговор одному из фигурантов "дела о рюкзаках МВД", в по которому также проходит сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В частности, в решении суда (фамилия осужденного не называется) отмечается, что фигурант дела был "активным участником "конвертационного центра". Ему поручили изготовить и подделать документы необходимые для участия ООО "Днипровенд" в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД Украины.

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Осужденный подделал документы — распечатал их, поставил подписи и печати. Эти документы позже использовали во время участия в проведении переговорной процедуры закупки рюкзаков. Во время досудебного расследования обвиняемый признал свою вину.

Суд признал фигуранта резонансного дела виновным и назначил наказание по ч.3 ст.358 УК Украины в виде одного года лишения свободы. Между тем в связи с признанием вины мужчину освободили от наказания с испытательным сроком на один год.

Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. 1 ноября Соломенский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, Александр Аваков должен был носить электронный браслет, однако в тот момент не нашлось свободных устройств.

Напомним, 29 декабря САП обжаловала решение суда о снятии электронного браслета с Авакова-младшего, однако Апелляционный суд Киева отказал ей в удовлетворении жалобы. Также суд снял арест с имущества сына главы МВД.