Правосудие продано! Соцсети о деле сына главы МВД

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Только очень послушные дети могут получить новогодний подарок досрочно. Авакову-младшему удалось избавиться от электронного браслета. Так решил Соломенский райсуд Киева, вернувший сыну главы МВД еще и загранпаспорта. При этом Александр Аваков обещал прибывать к следователю по первому вызову и уведомлять о смене места жительства. В СМИ появились слухи, что сын Авакова попросил отпустить его в Италию до 14 января 2018 года.

В соцсетях по этому поводу тоже появилось немало любопытных комментариев: "Вот это правильно, не в тюрьму же его отправлять"; " Независимая судебная система — это воплощение в жизнь идеалов Революции Гидности"; "Нельзя препятствовать отдыху сына министра в Италии"; "Правильна! "Ми решили изолировать общество от Рафика, и выслали его в Монако!", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook