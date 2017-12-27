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    Правосудие продано! Соцсети о деле сына главы МВД

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (110)

    (обновлено: )55770
    Хоть еще не Новый год, но некоторые подарки уже нашли своих обладателей – пишут украинцы в соцсетях, комментируя решения суда отменить сыну Авакова обязательство носить электронный браслет и вернуть ему загранпаспорт.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Александр Аваков после задержания
    Радио Свобода
    Соцсети о деле Авакова-сына: "неужели гиены помирились?"

    Только очень послушные дети могут получить новогодний подарок досрочно. Авакову-младшему удалось избавиться от электронного браслета. Так решил Соломенский райсуд Киева, вернувший сыну главы МВД еще и загранпаспорта. При этом Александр Аваков обещал прибывать к следователю по первому вызову и уведомлять о смене места жительства. В  СМИ появились слухи, что сын Авакова попросил отпустить его в Италию до 14 января 2018 года. 

    В соцсетях по этому поводу тоже появилось немало любопытных комментариев: "Вот это правильно, не в тюрьму же его отправлять"; " Независимая судебная система — это воплощение в жизнь идеалов Революции Гидности"; "Нельзя препятствовать отдыху сына министра в Италии"; "Правильна! "Ми решили изолировать общество от Рафика, и выслали его в Монако!", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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