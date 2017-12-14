Арсен Аваков - гарант второго срока Петра Порошенко?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

В последние дни Михо Саакашвили стремительно становится из малозаметного маргинала определяющим фактором внутриполитической жизни Украины с претензией на выход в уличные политические тяжеловесы. Кто и зачем стоит за этим феноменом? Вполне очевидно, что просматриваются две линии поддержки беглого грузинского экс-президента. Внутренняя и внешняя.

За первой маячит фигура Арсена Авакова и его друзей из НФ. За второй – США. В первом случае затяжная торговля между лидерами Народного фронта и президентом об условиях сохранения альянса и гарантиях для Авакова, Турчинова, Яценюка в их политическом самосохранении, вынуждает главу МВД работать над тем, чтобы доказать Порошенко, что без его поддержки он не переизберется на второй срок. Опыт свержения Януковича показал, что определяющим фактором для прихода к президентской власти может быть не воля избирателя, а позиция улицы. Потому тот, кто ее контролирует, и является гарантом избрания главы государства или его свержения.

Судя по последним событиям, Арсен Борисович очень старается убедить Петра Алексеевича, что именно он и только он способен, как спровоцировать улицу на выступления против президента, так и удержать ее от этого. При этом глава МВД свой контроль над уличной легитимизацией будущего президента может "продать" не только Порошенко, но и его потенциальному конкуренту Юлии Владимировне. С которой, с недавних пор, у него участились контакты. Другими словами, раскручивая улицу на массовость протеста, Аваков получает в руки универсальное политическое предложение. От которого, если все будет развиваться по нынешней траектории, никто из реальных претендентов на пост главы государства, отказаться не посмеет. Причем этот инструмент будет работать в украинских реалиях еще очень долго. Растущая бедность населения, тотальное протестное умонастроение, продажность центральных СМИ будут создавать предпосылки для легкого подъема десятков тысяч людей на уличные акции. Президент же, по украинской традиции, всегда является центральной фигурой для канализации протеста граждан против власти в целом. Осознает ли это сам Порошенко, пока вопрос открытый. По крайней мере, до сих пор он отказывался идти на поводу пожеланий главных фронтовиков. Конституционную реформу в их пользу не провел. Объединительный процесс НФ и БПП заморозил. Фактически создав потенциальную угрозу уголовного преследования лидеров фронтовиков, если они пролетят мимо властных кресел в следующем избирательном цикле. К слову, дело о рюкзаках, в отношении сына Авакова, если и преследовало цель показать последнему, кем он рискует в случае своей несговорчивости в отношениях с ПАП-ой, на самом деле показало главе МВД, какая судьба может ждать его и его близких, в случае утраты своего нынешнего поста. Так что, если за этим делом стоит Петр Алексеевич, то размен нужно было проводить не угрозой, а фактом результативного уголовного преследования сына Авакова. Угрозой же он главу МВД лишь обозлил и настроил на большую решительность в контрдействиях.

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В качестве системообразующего фактора роста уличного протеста был избран Михеил Саакашвили. Не случайно. Авторы сценария прекрасно понимали, что экс-президента Грузии не просто будет снять с забега. В отличие от его тотально коррумпированных коллег из Украины. К тому же у грузинского экс-президента давние и дружеские отношения с мировыми медиа и политиками с обеих сторон Атлантики. Его торжественный переход украинской границы, который собрал десятки мировых СМИ с первополосными материалами об этом "подвиге" лучшее тому свидетельство. А зеленый коридор от МВД впервые показал, что Михо и его турне по Украине неформально, но очень ощутимо поддерживает Арсен Борисович. Мгновенно на риск депортации Саакашвили в Грузию отреагировал Курт Волкер, который публично заявил, что дело о гражданстве грузинского экс-президента должен решаться в украинском суде. Что закрыло возможность для Банковой решить проблему силового выдворения Михо на историческую родину. А на последнем саммите ЕНП, что прошел накануне саммита Восточного партнерства, Порошенко публично "высекли" по делу Саакашвили Тимошенко с еврокомиссарами.

Безусловно, если бы у Авакова и его соратников по НФ была бы реальная договоренность с Порошенко об их политико-административном будущем, то глава МВД с легкостью, до публичной реакции Курта Волкера мог бы самолетом отправить Саакашвили в Грузию прямо с границы. А там пусть американские патроны Михо "выковыривают" его из тамошнего СИЗО. Точно также, если бы реально захотел, то мог бы любые уличные протесты в Киеве разогнать и подавить в самом зародыше. Но для этого ему был нужен личный мотив и интерес. А это жестко оформленные гарантии президента его политического будущего. Пока же последний находится в позиции гаранта серьезных проблем главы МВД, в случае, если Петр Алексеевич переизберется. Потому игра в понижение ставок Порошенко на победу в выборах будет продолжена до тех пор, пока он не изменит отношение к НФ и ее лидерам. Или не уберет Авакова с поста главы МВД. Благо к последнему кураторы из Вашингтона и Брюсселя не очень-то благоволят.

В истории преследования Саакашвили Порошенко, вероятно, сделал ставку на личную неприязнь Михо и главы МВД, но просчитался. История опеки Авакова и контроля им над степенью силового воздействия на Саакашвили и его активистов явственно демонстрирует старую истину: в политике нет вечных врагов и друзей, но есть вечные интересы. И они у экс-президента Грузии и лидеров НФ в настоящее время совпадают.

Вторая линия поддержки Михо-майдана идет из Вашингтона. Наши американские друзья с начала противостояния РФ и Украины использовали его исключительно в собственных интересах. В неких непубличных торгах по всему спектру геополитических и геоэкономических интересов США.

Как только процесс оформления взаимных обязательств выйдет на финишную прямую, то Вашингтону нужно будет выйти из игры на стороне Украины с красивым лицом. Это исключает возможность публичного предательства вчерашнего стратегического союзника. Потому отрабатывается вариант тотальной дискредитации последнего. Через постоянные международные скандалы, связанные с Киевом. И провоцированием внутреннего политико-экономического кризиса. В первом случае из Украины формируется образ тотально коррумпированного государства, живущего по правилам правового хаоса и беспредела. Во втором расширяется конфликтное поле как внутри самой украинской элиты, так и между властью и народом. И в том и в другом случае создается ситуация возможного выхода на сценарий распада государства, который внешней поддержкой и усилиями не остановить. Такой вариант позволяет Вашингтону снять с себя любую ответственность за судьбу Украины. Распад последней автоматически упраздняет весь спектр напряжения вокруг украино-российского противостояния. От юрисдикции Крыма до санкционной политики в отношении Москвы.

Игра Авакова и Саакашвили очень даже вписывается в такой сценарий. Ведь, например, обвалив гривну отказом МВФ ее поддерживать, объявив дефолт Киева по внешним долгам, можно спровоцировать такой цунами народного, уже неуправляемого гнева, что он сметет любую власть и разрушит последние остатки нашей государственности. А потом, после ее упразднения соберут международную конференцию и определят зоны ответственности тех государств, которые будут готовы взять на себя содержание и обеспечение порядка на той или иной территории. Мировая история примеры знает.

Так что все внутренние игры за личное политическое будущее могут упраздниться волей "старшего брата" из Вашингтона. Кто может помешать этому? Похоже, некому.

Роль же бывшего главы Грузии в этом раскладе – главный гробовщик Украины, как государства. Для ее исполнения его сейчас раскручивают до лидера уличного протеста страны.