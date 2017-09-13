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    Волкер прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (470)

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    Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер отметил, что не стал бы советовать президенту Петру Порошенко задерживать Михаила Саакашвили, а предложил бы ему сфокусироваться на вопросах верховенства права.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 13 сен — РАИ Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили имеет право на публичное судебное разбирательство по вопросу о лишении его украинского гражданства, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
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    Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

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    Видеозапись комментария спецпредставителя США размещена на странице в Facebook самого Саакашвили (см. ниже). Волкер отвечал на вопросы женщины-корреспондента, оставшейся за кадром. Где записывалось интервью, не указывается.

    "Украина – страна, где действует верховенство права. Кто угодно, например, бывший президент Саакашвили, имеет право на слушание дела в украинском суде. Я надеюсь, что прекратится эскалация политической драмы и все сосредоточатся на правовом урегулировании. Это для Украины не менее важно, чем борьба с коррупцией и экономические реформы", – заявил Волкер.

    Спецпредставитель США добавил, что не стал бы советовать президенту Петру Порошенко задерживать Саакашвили, а предложил бы ему сфокусироваться на вопросах верховенства права и управления государством в условиях российской агрессии.

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    Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями. 

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