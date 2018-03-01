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    Организатора погрома в "Россотрудничестве" отправили под ночной арест

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк" (69)

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    Лидер ОУН Николая Коханивский объясняет решение Святошинского райсуда Киева "местью режима за погром "Россотрудничества" и погром московских банков".
    Николай Коханивский в Святошинском райсуде
    Facebook Николая Коханивского

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского, проходящего по делу о хулиганстве. 

    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    Фото facebook.com/c14news
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    "В Святошинском суде мне назначили меру пресечения — ночной домашний арест. То есть, я уже три месяца свободно передвигался после того, как мне сняли электронный браслет, но сегодня судья Бандура частично удовлетворил ходатайство прокурора (который ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте с браслетом)", — написал Коханивский на своей странице в Facebook.

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    Он уверен, что такое решение суда — это месть "месть режима за погром "Россотрудничества" и погром московских банков".

    "Ну и, конечно, я ограничен в передвижении, не смогу выезжать на суды к собратьям в другие города. Но, как говорит наш побратим "Адвокат" Денис Гордеев: "Нельзя победить того, кто не сдается!". А наш проводник Степан Бандера говорит: "Ничто не остановит идею, время которой пришло". Аминь!" — пафосно добавил Коханивский. 

    Facebook Николая Коханивского
    Комментарий Николая Коханивского

    Между тем решение суда по мере пресечения Коханивскому не связано с нападением на здание "Росструдничества", которое произошло 17 февраля в Киеве. 

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    Напомним, 21 октября Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рэм" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рэма" из пистолета резиновыми пулями. 25 октября Коханивского отправили под круглосуточный домашний арест. Этому решению предшествовал погром в Святошинском райсуде столицы, устроенный сторонниками лидера "ОУН". 

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