Организатора погрома в "Россотрудничестве" отправили под ночной арест

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского, проходящего по делу о хулиганстве.

"В Святошинском суде мне назначили меру пресечения — ночной домашний арест. То есть, я уже три месяца свободно передвигался после того, как мне сняли электронный браслет, но сегодня судья Бандура частично удовлетворил ходатайство прокурора (который ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте с браслетом)", — написал Коханивский на своей странице в Facebook.

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Он уверен, что такое решение суда — это месть "месть режима за погром "Россотрудничества" и погром московских банков".

"Ну и, конечно, я ограничен в передвижении, не смогу выезжать на суды к собратьям в другие города. Но, как говорит наш побратим "Адвокат" Денис Гордеев: "Нельзя победить того, кто не сдается!". А наш проводник Степан Бандера говорит: "Ничто не остановит идею, время которой пришло". Аминь!" — пафосно добавил Коханивский.

Facebook Николая Коханивского Комментарий Николая Коханивского

Между тем решение суда по мере пресечения Коханивскому не связано с нападением на здание "Росструдничества", которое произошло 17 февраля в Киеве.

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Напомним, 21 октября Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рэм" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рэма" из пистолета резиновыми пулями. 25 октября Коханивского отправили под круглосуточный домашний арест. Этому решению предшествовал погром в Святошинском райсуде столицы, устроенный сторонниками лидера "ОУН".