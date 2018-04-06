Лидер ОУН пригрозил России терактами в ответ на запуск Крымского моста

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Лидер Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский заявил, что его организация готова использовать "методы партизанской войны" в Крыму, а также пригрозил России терактами в связи со скорым запуском Крымского моста.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассматривает поэтапную схему организации движения через Керченский пролив, в мае движение откроют для легковых машин и автобусов.

"Это война. Методы партизанской войны не изменились со времен Первой и Второй мировой войны, мы готовы их использовать, и мы их уже использовали — мы были на фронте", — заявил "Обозревателю" Коханивский.

Отвечая на вопрос, планирует ли ОУН препятствовать открытию автомобильного движения по Крымскому мосту, которое запланировано на май текущего года, он заметил: "У нас нет глобальных возможностей — чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, атаки на московские консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове".

"Мы не исключаем вариант того, что российские учреждения мы будем атаковать не только на территории Украины", — добавил Коханивский.

В ответ на вопрос о том, какие меры его организация планирует предпринять непосредственно на территории Крыма, Коханивский сказал, что "мы думаем над этим".

В контексте готовности ОУН совершать теракты Коханивский заявил, что это — неотъемлемый элемент военных действий. "Идет война. А как вы хотите? Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?", — сказал националист.

"Вы хотите, чтобы во время войны мы выходили с плакатами: "Оккупанты, прочь!" или "Нет Крымскому мосту"? Это же глупость. Политическими методами борьбы пусть занимается президент", — добавил он.

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Напомним, ранее активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.

Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.