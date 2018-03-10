Как сообщил начальник пресс-центра штаба спецоперации силовиков в Донбассе Алексей Мазепа, один из военнослужащих Вооруженных сил Украины, военнослужащий по контракту Максим Шляховой, был задержан патрулем пограничной службы РФ.
Несмотря на тщательный учет, Украине все не удается подсчитать не только собственные потери в ходе АТО, но и ущерб, нанесенный противостоящей стороне. Привлечение к решению этой проблемы авторитетных специалистов окончательно все запутало.
Согласно информации офицера пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Мазепы, все вещи и оружие пропавших на границе с Крымом десантников остались в военной части. Их телефоны находятся вне зоны действия сети.
По словам спикера Генштаба ВСУ Алексея Мазепы, заявление о том, что бойцам ДУК было поставлено в ультимативной форме требование освободить территорию учебного центра до 9 мая, не соответствует действительности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".