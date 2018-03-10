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    Алексей Мазепа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Наручники
    Киев выясняет, как украинский военный оказался на территории РФ
    23:59 13.01.2016
    448
    Как сообщил начальник пресс-центра штаба спецоперации силовиков в Донбассе Алексей Мазепа, один из военнослужащих Вооруженных сил Украины, военнослужащий по контракту Максим Шляховой, был задержан патрулем пограничной службы РФ.
    Блокпост ДНР в Донецкой области. Архивное фото
    Контора пишет. Сто грамм за сбитый: сколько "заработали" бойцы в зоне АТО
    13:52 16.09.2015
    1850Немирное перемирие на Донбассе.
    Несмотря на тщательный учет, Украине все не удается подсчитать не только собственные потери в ходе АТО, но и ущерб, нанесенный противостоящей стороне. Привлечение к решению этой проблемы авторитетных специалистов окончательно все запутало.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Дозвониться до пропавших под Крымом десантников не удалось - Генштаб
    17:41 06.09.2015
    1738
    Согласно информации офицера пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Мазепы, все вещи и оружие пропавших на границе с Крымом десантников остались в военной части. Их телефоны находятся вне зоны действия сети.
    Ситуация в Марьинке
    В боях за Марьинку погибли около 80 ополченцев - Генштаб ВСУ
    01:15 09.06.2015
    913Обстрелы на Донбассе
    Как сообщил офицер пресс-службы Генерального штаба ВСУ Алексей Мазепа, в понедельник в Марьинке продолжались различные по своей интенсивности обстрелы, "но до прямого столкновения так и не дошло".
    Тренировка ДУК Правый сектор. Архивное фото
    Генштаб ВСУ отрицает, что угрожал "Правому сектору" силовым сценарием
    04:17 10.05.2015
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    По словам спикера Генштаба ВСУ Алексея Мазепы, заявление о том, что бойцам ДУК было поставлено в ультимативной форме требование освободить территорию учебного центра до 9 мая, не соответствует действительности.
    Боец батальона ОУН перед отправкой в зону АТО
    Судьбу батальона ОУН будут решать правоохранительные органы - Генштаб
    09:24 27.04.2015
    1207Год АТО: причины и следствия
    И. о. начальника пресс-службы Генштаба Алексей Мазепа сообщил, что все вооруженные формирования в Украине должны быть легальными и подчиняться Вооруженным силам Украины.
    Украинские военные. Архивное фото
    ВСУ: бойцам выплачено более 1 млн грн за уничтожение техники противника
    04:16 01.04.2015
    98Особый статус Донбасса
    в ближайшее время вознаграждение за успешное выполнение боевых задач и участие в боевых действиях получат около 800 бойцов, рассказал офицер пресс-службы Генерального штаба ВСУ Алексей Мазепа.
    Отправка призывников Деснянского района Киева. Архивное фото
    План по мобилизации военнообязанных выполнен более чем на 77% - Генштаб
    10:39 31.03.2015
    1073Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Алексей Мазепа сообщил, что наилучше кампании по мобилизации проходят в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Житомирской, западных областях и Киеве.
    В Генштабе рассказали, когда начнется отвод артиллерии. Видео
    В Генштабе рассказали, когда начнется отвод тяжелой артиллерии 
    11:14 26.12.2014
    228Мир в Донбассе. Попытка №2
    Как отмечается, позиция Украины относительно минских договоренностей — неизменна.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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