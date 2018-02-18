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    Киев

    Активисты забросали снежками полицейских у Рады

    (обновлено: )76871
    Как отмечается, несколько активистов устроили провокацию, забрасывая полицейских, охраняющих стены Парламента, снежками. Сотрудники правоохранительных органов не ответили на данные действия.
    Марш за импичмент Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Несколько десятков протестующих с марша за импичмент в Киеве, подошли к палаточному городку возле здания Верховной Рады после того, как появилась информация о его демонтаже, и забросали полицию снежками.

    При этом большинство из митингующих, прибывающих колонной к зданию Верховной Рады по улице Грушевского, мирно настроены, они скандируют разные лозунги. Однако несколько десятков людей в разных местах колонны пытаются спровоцировать правоохранителей, забрасывая их снежками и выкрикивая в их адрес нецензурную брань.

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    Правоохранители не отвечают на эти действия.

    Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье проводят марш в центре Киева с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.

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