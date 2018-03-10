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    Белый молот

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Владислав Горанин
    СБУ не причастна к исчезновению лидера "Белого молота" - Гитлянская
    14:21 21.02.2017
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    Как сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, ведомство не осуществляло и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении координатора организации "Белый молот".
    Владислав Горанин
    В Киеве похитили главу организации "Белый молот"
    02:45 21.02.2017
    2117Взрыв в здании полиции в Ровно
    По информации радикальной организации "Белый молот", неизвестные напали на Владислава Горанина. Скрутили его и затолкали в машину, которая направилась в сторону Голосеевского леса.
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    ОУН, "Белый молот" и "Правый сектор" vs полиция и Нацгвардия: потасовка в Киеве 
    09:58 20.01.2017
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    Во время столкновений с полицией и бойцами Национальной гвардии, которые произошли накануне вечером на улице Грушевского в Киеве, пострадали несколько активистов.
    Вече и шествие к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    Годовщина штурма Администрации Януковича: шествие и вече в центре Киева 
    19:23 01.12.2016
    431Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Около 200 человек участвуют в акции на Майдане Незалежности в Киеве, около 18:00 они направились к Администрации президента, где выдвинули требования относительно освобождения политзаключенных, и вернулись обратно.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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