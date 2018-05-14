Кто станет лидером протестного электората в Украине

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Массовое участие украинцев в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы стало одним из главных откровений минувшей недели.

О чем говорить, если только по данным правоохранителей на улицы и площади вышли около четырехсот тысяч человек. И это только официальные цифры, которые по понятным причинам могут быть занижены в разы.

Ударом ниже пояса для власти, которая все эти годы пыталась навязать стране День примирения, стали и цифры, обнародованные "Интером". Так, самый "ватный" телеканал объявил, что 9 мая его эфир посмотрели 13 миллионов зрителей. Причем, половина из этого числа пришлась на концерт "Победа. Одна на всех", вызвавший бурю негодования в рядах ура-патриотов всех мастей.

"Политический газ"

Но каким бы огромным не было количество тех, кто принял участие в праздновании, в глаза буквально бросалось, что у многочисленной группы, дерзнувшей бросить вызов нынешним порядкам нет тех, кто мог бы представить ее интересы на самом высоком уровне. Проще говоря, протестный к власти электорат огромен, а лидеров — как-то не наблюдается.

Пожалуй, лучше всех сложившуюся ситуацию описал известный оппозиционный журналист Юрий Ткачев.

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"Наши проблемы — не от того, что нас мало; и не от того, что их много. Наши проблемы — в отсутствии организации, координации и лидеров, пусть даже на уровне моральных авторитетов. Мы как были, так и остаёмся "политическим газом": вроде его и много, вроде он и везде, но его молекулы друг с другом не взаимодействуют, и чего-то материального не получается. Единственное, что в этом смысле может случиться — так это что некто, посмотрев на этот наш ватных хеппенинг, решит, что таки игра всё-таки стоит свеч и можно попробовать катануть. Да и то, если этот некто четыре года сидел в кустах, а щас решил из них вылезти — надо ли оно нам?", — написал Ткачев на своей странице в Facebook.

А лидеры кто?

Соблазн представить такой масштабный электорат действительно велик. Ведь встав на защиту тех, кто в последние годы терпел в меньшинстве и с ослаблением власти показал зубы, можно в два счета стать "топом" украинской политики. Но найдется ли такой лидер, есть большие сомнения. Бодро шагавший рядом с ветеранами Юрий Бойко слишком хорошо сработался с действующей властью. Да и в прошлых политических циклах примелькался на первых ролях. Вряд ли есть шансы стать во главе шеренги и его коллеги по "Оппозиционному блоку" Вадима Новинского, который может рассчитывать только на роль неформального вожака. Даже если православный депутат сумеет уладить юридические проволочки, российское происхождение наверняка станет препятствием в политическом плане. Сложно говорить о шансах лидеров партии "За життя" Евгения Мураева и Вадима Рабиновича. Да, последний регулярно попадает во всевозможные рейтинги популярности, но вряд ли его видят своим лидером те, кто вышел с портретами отцов и дедов в День Победы. И это уже не говоря о Михаиле Добкине, который может похвастать разве что неоднозначной репутацией.

Сила и слабость

О том, что протестный электорат сегодня не имеет личности лидера говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Но одной стороны, отсутствие лидера — это слабость прошедших мероприятий. С другой — их сила. Поскольку любой из возможных лидеров сразу же попал бы под прессинг радикалов и государства. Размытость, народность и самоорганизованность этого протеста не только усложняет попытки его подавления, дискредитации, но и усиливает протесты. Из тех, кто вышел на празднования, 90 процентов — это оппоненты власти. Большинство из этих людей будет голосовать за "Оппозиционный блок", "За життя" или другие оппозиционные партии. Часть людей просто не придет голосовать. И это большая проблема протестной ниши — с одной стороны, люди высказывают свою позицию, с другой — не доверяют украинским политикам, не готовы трансформировать взгляды в политические предпочтения", — говорит Бортник.

Разделяй и властвуй

По мнению политолога Алексея Якубина, на Банковой тоже фиксируют разрозненность в оппозиционных рядах и в ближайшее время сделают все, чтобы усилить ее еще больше.

"Можно не сомневаться, что во власти постараются создать "спойлерские" проекты, которые постараются разбить эту аудиторию. Наверняка появятся политсилы, которые будут декларировать примерно те же ценности. Отчасти мы уже видим такие попытки, например, со стороны партии "Видродження". Не исключаю, что такую же карту может разыграть "Наш край". Определенную зону поддержки может оказать и партия "За жизнь". Но эти проекты будут рассчитываться на раскол избирателя и попытки играть на этом. Протестному электорату будут предложены различные альтернативы", — резюмировал Якубин.