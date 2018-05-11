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    Лукаш: новые ценности в Украине не приживаются. Никак

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (386)

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    Юрист Елена Лукаш отметила, что в отличие от переполненных площадей во время празднования Дня Победы, общество полностью проигнорировало навязанный властью День примирения.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    На территории Украины в различных мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине Великой Победы, приняли участие более 365 тысяч человек.

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    Фото "Главком"
    О молчании и безразличии власти в День Победы

    Данные о празднующих 9 Мая по всей стране украинским СМИ озвучил заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой.

    Кроме того, телеканал "Интер" заявил, что в целом стал лидером по пересмотру эфиров 9 мая. Его посмотрели более 13 млн зрителей.

    Концерт к 9 мая на телеканале "Интер" в Украине посмотрело более 7 млн зрителей, сообщает пресс-служба телеканала.

    "Праздничный концерт "Победа. Одна на всех" — абсолютный лидер украинского эфира 9 мая. В Украине концерт смотрели 7,3 млн человек", — говорится в сообщении.

    Юрист Елена Лукаш констатировала, что в отличие от переполненных площадей во время празднования Дня Победы, общество полностью проигнорировало навязанный властью День примирения. Об этом она написала на своей странице в Facebook. 

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    "13 миллионов провели День Победы с телеканалом "Интер"!

    Миллионы вышли поклониться памятникам и могилам Освободителей.

    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    facebook.com/petroporoshenko
    Блинов: День Победы в Украине остается всенародным

    И смешно пытаться выставить их "агентами" и "непатриотами".

    Это не просто празднование!

    Это Сопротивление! 

    Сопротивление здоровых, умных, сильных, помнящих!

    Это и есть Украина!

    Юбераллесы выглядят приунывшими развалинами.

    Нелегко им, их не только не бояться, а презирают.

    Да и рейтинг приближается к отрицательному значению.

    Пусты были площади страны в день их "примирения и скорби". Не приживаются ценности. Никак", — отметила Лукаш.

    Скриншот с сайта Facebook

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