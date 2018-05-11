Лукаш: новые ценности в Украине не приживаются. Никак

РИА Новости Украина

На территории Украины в различных мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине Великой Победы, приняли участие более 365 тысяч человек.

Данные о празднующих 9 Мая по всей стране украинским СМИ озвучил заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой.

Кроме того, телеканал "Интер" заявил, что в целом стал лидером по пересмотру эфиров 9 мая. Его посмотрели более 13 млн зрителей.

Концерт к 9 мая на телеканале "Интер" в Украине посмотрело более 7 млн зрителей, сообщает пресс-служба телеканала.

"Праздничный концерт "Победа. Одна на всех" — абсолютный лидер украинского эфира 9 мая. В Украине концерт смотрели 7,3 млн человек", — говорится в сообщении.

Юрист Елена Лукаш констатировала, что в отличие от переполненных площадей во время празднования Дня Победы, общество полностью проигнорировало навязанный властью День примирения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"13 миллионов провели День Победы с телеканалом "Интер"!

Миллионы вышли поклониться памятникам и могилам Освободителей.

И смешно пытаться выставить их "агентами" и "непатриотами".

Это не просто празднование!

Это Сопротивление!

Сопротивление здоровых, умных, сильных, помнящих!

Это и есть Украина!

Юбераллесы выглядят приунывшими развалинами.

Нелегко им, их не только не бояться, а презирают.

Да и рейтинг приближается к отрицательному значению.

Пусты были площади страны в день их "примирения и скорби". Не приживаются ценности. Никак", — отметила Лукаш.