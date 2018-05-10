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    Блинов: День Победы в Украине остается всенародным

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (375)

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    В нынешнем году власть получила уже два мощнейших праздничных удара: как и в ситуации с 8 Марта, праздник 9 Мая показал, насколько он всенароден, считает экономист Андрей Блинов.
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    facebook.com/petroporoshenko

    РИА Новости Украина

    Несмотря на дискредитацию Дня Победы, на вероятные провокации и возможные атаки на праздничные шествия, тысячи людей в Украине приняли участие в праздновании 9 мая.  

    Только в Киеве, по разным оценкам, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие от 50 до 100 тысяч человек, хотя Петр Порошенко и приравнял эту акцию с гибридной войной.. Даже во Львове люди пришли к Мемориалу памяти с портретами.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Эксперт по вопросам экономики Андрей Блинов считает, что в этом году праздник 9 мая показал, насколько он всенароден и понятен каждой семье.

    "В нынешнем году власть, решившая построить новую, но очень чужую Украину, получила уже два мощнейших праздничных удара: как и в ситуации с 8 Марта, праздник 9 Мая показал, насколько он всенароден. И понятен каждой семье (почти). Со слезами на глазах, но праздник", — пишет Блинов у себя в Facebook. 

    Блинов полагает, что теперь политики задумаются уже не о том, как перенести или переиначить праздник Победы, а как в следующем году не упустить возможность его возглавить.

    "Полагаю, многие политики после сегодняшнего дня в Украине задумались уже не о том, как перенести и переиначить, а как в следующем году не упустить и возглавить. Хотя, если честно, мне бы этого очень не хотелось: чем больше инициативы идет снизу и вопреки официозу — тем более День Победы душевный и народный", — прогнозирует эксперт.

    Блинов также обращает внимание на то, что на кладбище, где похоронены участники Великой Отечественной, тоже было как никогда людно по сравнению с последними годами.

    "P.S. МВД оценило количество участников акции "Бессмертный полк" в Киеве в 2000 участников. Потуги зорянов и шкиряков смешны", — иронично резюмирует эксперт.

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