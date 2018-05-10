Новая бутафория Дня Победы уйдет вместе с Порошенко - Волошин

РИА Новости Украина

Накануне Украина отпраздновала 9 мая. Последние несколько лет День Победы проходит в стране в условиях провокаций и запрета властями традиционной символики. При этом с 2016 года 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также на протяжении уже нескольких лет Украинский институт национальной памяти выступает с инициативой о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е число по западноевропейскому образцу.

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В этом году во многих городах страны прошли марши и шествия в память о победителях. В Киеве тысячи людей пришли возложить цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Славы. После возложения цветов участники "Бессмертного полка" разошлись.

В Днепре городские власти и полиция предприняли максимальные меры, чтобы избежать беспорядков, но во время шествия "Бессмертного полка" произошли столкновения с полицией. На акции "Бессмертного полка" в Мелитополе Запорожской области произошли стычки полиции и участников шествия из-за георгиевской ленты. Наряду с этим, в Одессе на акцию "Бессмертный полк" вышли 15 тысяч одесситов.

По мнению политолога-международника Олега Волошина, День Победы за последние годы стал по-настоящему народным праздником.

"В отличие от казенной кампанейщины у соседей, в Украине усилиями нациков и бездумно шедшей годами у них на поводу власти День Победы стал по-настоящему народным праздником. То, что происходило с рассвета на улицах многих городов, не под силу срежиссировать ни одному политтехнологу. Это свидетельство того, что идея овладела массами и, по классику, стала реальной силой. А идея простая: есть набор базовых личных ценностей, связанных с тем, что заложено всем ходом воспитания и личного опыта, который невозможно изменить никакой пропагандой", — прокомментировал Волошин на своей странице в Facebook.

По его мнению, политтехнологи, придумавшие перенести в Украину символ красного мака, зря потратили деньги заказчиков, так как на людей он не действует.

"Ты или празднуешь День Победы по классическому канону, или не празднуешь вообще. Все эти "пам'ятаємо, перемагаємо" — мертвая бутафория, о которой после Порошенко забудут вместе с "жити по-новому". А гвоздики, "Смуглянка", традиционные места празднования в каждом городе и уважение к подвигу не абстрактных, а вполне конкретных дедушек и бабушек останутся. Если кто переживал, что этот день лишь игрушка в руках российской пропаганды, может выдохнуть: там и близко нет того энтузиазма и инициативы снизу. Во многом та же бутафория", — подытожил эксперт.