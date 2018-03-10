наверх
10.03.201818:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Amnesty International Украина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    Правозащитники призвали обеспечить безопасность "Марша равенства" в Киеве
    15:53 15.06.2017
    170"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Международная правозащитная организация Amnesty International отмечает, что "Марша равенства" в 2016 году прошел в Киеве в основном мирно, однако нет гарантии, что спокойно он пройдет и в этом году.
    Amnesty International в Украине
    Amnesty International: 9 мая в Украине нарушились права и свободы граждан
    08:25 11.05.2017
    14380Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Представители международной неправительственной организации требуют скорейшего освобождения задержанных и эффективного и беспрепятственного расследовании случаев применения силы на прошедших 9 мая акциях.
    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто
    Amnesty International заступилась за демонстрантов с советской символикой
    01:38 10.05.2017
    1009Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    В украинском отделении правозащитной организации заявили, что украинская власть обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан.
    Amnesty International в Украине
    В Amnesty International раскритиковали информационную доктрину Порошенко
    19:10 27.02.2017
    1562
    В правозащитной организации Amnesty International Украина отметили, что противодействовать пропаганде можно только одним способом - создавая качественный и объективный контент.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги