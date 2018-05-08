Рейтинги политиков. Власть: стадия распада

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), если бы президентские выборы прошли в Украине в середине апреля, то из всех опрошенных респондентов 8% отдали бы голоса за Юлию Тимошенко, 6,3% — за Анатолия Гриценко, 6,1% — за Олега Ляшко. Петр Порошенко — четвертый в этом рейтинге. За ним следуют шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.

После них — лидер партии "За життя" Вадим Рабинович и сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Также соцопрос показал, что 14% опрошенных решили не принимать участия в голосовании, почти 30% — не определились со своим выбором, а практически 6% сказали, что вычеркнули бы всех кандидатов.

Депутат ПАСЕ Анн Брассер считает, что Россия должна оставаться в Совете Европы. Депутат отметила, что РФ должна быть членом ПАСЕ для того, чтобы была возможность помочь Украине. В частности, Брассер заявила: "Россия участвовала в создании проблем для Украины, а, следовательно, она должна быть и частью их решения".

Также депутат ПАСЕ считает, что нужно договариваться с РФ, искать выход, поскольку то, что происходит на Донбассе, превратилось для Европы в повседневность, но ведь есть и другие проблемы, требующие решения.

Эти темы в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Прокомментируйте очередной соцопрос относительно политических предпочтений украинцев.

— Скажем так, это уже не первый рейтинг. У нас есть несколько компаний, которые проводили социологические исследования в недавнем прошлом. И по большому счету, если мы говорим про уважаемые структуры, известные структуры с бэкграундом, результаты у них плюс-минус совпадают. Потому что расстановка сил, по большому счету, соответствует. Есть погрешности, есть механизмы подсчета, но лидеры более-менее занимают одинаковые места. Первое место везде занимает Юлия Владимировна Тимошенко. Пока она лидирует, есть отличия по результатам, но опять же, надо смотреть на цифры. Если мы смотрим цифры чистые, от тех, кто придет, то там, естественно, результат будет чуть-чуть больше. Потому что как бы есть определенный процент наших с вами сограждан, которые не ходят голосовать, и во время социологического исследования об этом говорят. И такой результат некоторые социологические группы дают.

Дальше там по-разному бывает, мы можем там наблюдать изменения, может, Гриценко, может быть… Порошенко, на самом деле, у нас по всем рейтингам находится достаточно далеко, и технологам Банковой пора было бы задуматься, что с этой проблемой делать. Проблема даже не в том, что Порошенко находится далеко. Проблема заключается в том, что если основываться на рейтинге, который выдал сейчас КМИС, то у него самый большой антирейтинг. То есть, за действующего президента Украины ни при каком развитии событий не готовы голосовать три четверти респондентов. То есть, почти 75% не готовы вот в любом случае, как бы ни развивались события, проголосовать за президента. Это очень плохой сигнал. Потому что есть большое количество людей, которые по состоянию на сегодня не хотят идти на выборы, есть большое количество респондентов, которые не определились со своим выбором, и таких на сегодняшний момент, по разным оценкам, и по разным результатам социологических исследований, от 35% до 45%. Поэтому, скажем так, откуда набирать — есть.

Проблема в том, что очень большое количество респондентов не готовы будут поддержать ни президента, ни, в том числе, Юлию Владимировну. У неё в этом плане тоже ситуация немногим лучше, у неё порядка 60% антирейтинга. И мы видим достаточно неплохие результаты, а с учетом того, что они наблюдаются у разных социологических центров, мы видим поддержку новых лиц в политике. Запрос на новые лица есть давно, к сожалению, думали, что он будет реализован после Революции достоинства, но этого не произошло, и многие, кто пришел в парламент, они разочаровали своего избирателя. Поэтому сегодня этот запрос снова более чем актуален. Другая проблема заключается в том, что поддержка в рамках социологических исследований и поддержка в рамках голосования — это не всегда одно и то же. И Зеленскому, и Вакарчуку нужно будет еще хорошо поработать, чтобы закрепить за собой вот этот результат и получить достойный результат на выборах, если они действительно пойдут. Потому что пока мы слышим желания и заявления, но будут ли они реально участвовать в избирательной кампании, и в каком формате — еще остается вопрос.

Согласно соцопросам Анатолий Гриценко на втором месте оказался. Он может претендовать на победу в президентских выборах?

— При сложившейся ситуации у него достаточно неплохие шансы на выход во второй тур и в качестве оппонента президента, и в качестве оппонента Тимошенко. Поэтому, скажем так, говорить о том, что кто-то из этих политиков его двигает в качестве спарринг-партнера — нет, потому что он может их обыграть. На самом деле при прохождении нового или относительно нового лица во второй тур для действующих политиков возникает большая угроза провалиться. Поэтому я еще раз повторюсь, я думаю, что Гриценко будут вспоминать по максимуму, а с учетом того, что человек давно в политике, то вспоминать будет что, найдут. Если не найдут, пиарщики доработают. И, действительно, вспомнят и армию, потому что он занимал эту должность, и армейцы не всегда позитивно отзываются о его каденции. Я не знаю, как это будет использоваться во время избирательной кампании оппонентами, но, думаю, что будет.

Гриценко можно вспомнить и Надежду Савченко, потому что только благодаря ему она стала военным пилотом, штурманом. Да, это по личному распоряжению Гриценко ее не отчислили, или восстановили на обучении. Это абсолютно не является секретом, это общедоступная информация. Я понимаю, что круг компании Савченко-Рубан Гриценко привязать не смогут, но определенную ложечку дегтя в избирательную кампанию Анатолия Степановича добавить этим тоже могут.

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Вы согласны с результатами опросов, что Петр Порошенко второй тур проигрывает всем остальным?

— Я думаю, что да. По состоянию на сегодня да. Еще раз повторюсь, это не значит, что ситуация не может поменяться, и действующий президент не наберет хороший результат на выборах. Опять же, можно вспомнить ситуацию с Ельциным, можно вспомнить ситуацию с Кучмой в 1999 году, можно вспомнить ситуацию с самим же Петром Алексеевичем Порошенко, потому что, грубо говоря, за полгода до выборов весной 2014 года его как серьезного кандидата на пост президента никто не рассматривал. Но получить хороший результат в сегодняшних условиях ему будет гораздо тяжелей, нежели и вышеперечисленным личностям, и ему же в 2014 году.

Зачем продвигают во всех рейтингах Зеленского или Вакарчука?

— Скажем так, они попали в поле зрения социологов. Я не думаю, что Вакарчука внесли сами социологи. Я думаю, что все-таки это был тест, и в этот перечень добавили его заказчики этого рейтинга, это мое субъективное мнение. С Зеленским ситуация немножко другая. У Зеленского появилась партия “Слуга народа”, она одноименна с сериалом, в котором был очень позитивный образ Голобородька, такого народного президента, которого хотели бы видеть наши избиратели. Опять же, в качестве альтернативы Вакарчуку кого-то нужно было добавлять, добавили его, а с учетом того, что негатива нет на Зеленском, политического, как раз на Вакарчуке он есть, Вакарчук, кто не помнит, был нардепом Украины, и себя абсолютно никак не продемонстрировал.

По поводу связи Зеленского с Коломойским, и у Петра Алексеевича были встречи с Коломойским, и у многих других наших крупных политиков такие встречи имеют место быть. Вон, даже генеральный прокурор встречался с Коломойским. А по поводу того, что есть участие в совместном бизнесе, конечно, есть, он работает на «1+1», который принадлежит Коломойскому. Поэтому, да, если мы так начнем проводить аналогии, у нас все политики станут проектами Коломойского. Поживем, посмотрим.

Почему Турчинова нет в рейтингах, как вы думаете?

— Потому что у него рейтинга президентского на сегодняшний день нет. Он занял абсолютно другое амплуа. Я не думаю, даже, что он будет пытаться выйти в это поле, потому что он сразу себе наживет энное количество конкурентов и врагов… Скажем так: то, чем он занимается сегодня, ему достаточно комфортно, понятно и удобно. Поскольку он политик с большим опытом и стажем, он еще с комсомола в Днепропетровске начинал, если не ошибаюсь, то он прекрасно понимает свои шансы. Сходить и проиграть — это далеко не всегда хорошо. Особенно с учетом того, что на сегодняшний день он не совсем понимает, на чьем поле надо играть. На поле президента, потому что он находится в зоне ответственности президентской вертикали, он является секретарем СНБО, или же на поле «Народного фронта», выходцем откуда он являлся, а если мы дальше пойдем в историю, то это еще и Юлия Владимировна Тимошенко, но в сегодняшних реалиях их взаимоотношения назвать дружескими и теплыми достаточно тяжело.

Какие шансы у "Демальянса"?

— Они сегодня даже не фигурируют в социологических исследованиях и, я думаю, что если бы они появились, их результат был бы не очень серьезным. Они начинали ярко, но у них нет раскрученных лидеров, а кто бы что не говорил, у нас все политические силы носят лидерский характер, не идеологический, а лидерский, и если мы пойдем даже по списку тех партий, о которых мы говорим, я думаю, дальше пятого номера никого не знают или, по крайней мере, таких будут единицы. Называют лидера, называют первых людей, которые находится в публичной плоскости, и не более того. У "Демальянса" нет реальной активности сегодня и нет, скажем так, людей, которые осуществляли бы их популяризацию на местах, то есть, не развернута структура абсолютно.

Насколько предвыборная кампания вообще может стать войной черного пиара, и не несет ли это реальных, серьезных угроз обществу?

— Так называемая чернуха, она все-таки меньше участвует в избирательном процессе, нежели раньше. Избиратель от неё устает и, скажем так, если этот черный пиар будет идти от одного кандидата по отношению к другому, то это навредит двум: и тому, кто льет, и тому, кого поливают. А если же это будет происходить из других источников, не связанных прямо с оппонентом, то это, естественно, может навредить кандидату. Но не более того.