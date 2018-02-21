Разумков: закон о Донбассе принципиально ничего не меняет

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля, во время заседания военного кабинета подписал закон о реинтеграции Донбасса. По его словам, этот документ не нарушает никаких международных обязательств Украины, в том числе минских соглашений об урегулировании ситуации в регионе. Он также заявил, что ждет предложений об изменении формата операции на Донбассе и кандидатуре командующего объединенных сил. Глава государства отметил, что до 1 апреля должны завершиться подготовительные процедуры.

Что изменится с вступлением в силу закона о реинтеграции Донбасса, спрогнозировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы.

Что меняет этот закон?

— Есть две, наверное, составляющих. Первая составляющая — политическая. Вторая составляющая — организационно-военная. С организационно-военной точки зрения, я думаю, что здесь есть позитивные вещи, которые были прописаны в законе, в том числе и создание так называемого единого центра координации тех процессов, которые происходят на линии разграничения. Потому что у нас, к сожалению, за четыре фактически года войны никто не удосужился взять на себя ответственность. У нас это происходило в рамках АТО, но за те трагические события, такие как Иловайск, такие как Дебальцево, никто не понес ответственности. Многие говорили о том, что возможна узурпация власти со стороны президента благодаря этому закону. Но, скажем так, механизмов узурпирования власти у наших чиновников всегда было предостаточно, а вот брать на себя ответственность желания, к сожалению, не возникало. Будем надеяться, что когда заработает этот объединенный центр, там будут сконсолидированы не только возможности, но и ответственность за человеческие жизни наших с вами сограждан, которые воюют и защищают наше государство.

Этот документ соответствует минским договоренностям, нарушает их или вообще не имеет к ним никакого отношения?

— Непосредственно сам по себе документ действительно не противоречит минским договоренностям и его принятие явно обсуждалось с нашими иностранным партнерами, в том числе и с США, и с представителями нормандского формата. И поскольку они не видят другого варианта решения конфликта на Востоке, как мирный, и другого механизма, отличного от «Минска», то сам по себе закон в том формате, в котором он был принят, действительно «Минску» не очень противоречит. Но есть другие аспекты, такие как признание России страной-агрессором. Россия так или иначе является участником минских процессов и естественно Россия является участником нормандского процесса. И как это в дальнейшем отразится на взаимодействии, работе этих форматов — это уже большой вопрос. Потому что, если вначале мы видели достаточно спокойную риторику со стороны российских чиновников, и Лаврова, и депутатов Госдумы, и представителей Кремля, то сейчас эта риторика начинает становиться более жесткой и непримиримой. Поэтому не совсем понятно, как это в дальнейшем отразиться на запуске, в том числе и миротворческой миссии, на работе в минском и нормандском формате, и на работе так называемой двойки Волкер-Сурков.

Волкер, когда приезжал в Украину, комментируя принятие ВР этого документа, заявил о том, что документ только фиксирует действующее состояние дел на Донбассе и вряд ли что-то изменит. Не получается ли так, что украинские политики действительно преувеличивали значение этого документа?

— Думаю, что действительно не так уж он много меняет. Но хотелось бы еще понимать, что изначально подразумевали украинские политики, я имею в виду, например, Турчинова, когда мы впервые услышали о возможности принятия такого закона. Помните, риторику, которая была? Это была риторика о том, что мы фактически сразу будем возвращать эти территории. Правда, умалчивалось, в какой способ это будет организовываться. Но, тем не менее. И назывался он именно как закон о реинтеграции Донбасса. То есть, если основываться на той риторике, которая была, в том числе у Турчинова, в том числе у представителей АП, то были опасения, что "Минск" будет отставлен в сторону, и пойдут по какому-то новому пути, вплоть до силового решения конфликта. Но, исходя из того, что принято сейчас, то действительно говорить о том, что то значение, которое придают наши народные избранники этому закону, не столь велико. А иногда они говорят правду, вернее, отчасти правду, объясняя принятие этого закона и его важность тем, что мы поймем его основные аспекты и ключевые задачи, которые стоят перед этим законом, через много лет, когда будем с Россией выяснять отношения в международных судах. Поэтому по состоянию на сегодня действительно, мне кажется, что этот закон глобально ничего ни на Востоке, ни на временно оккупированной территории, ни на подконтрольной территории не поменяет.

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Спикеры от власти неоднократно давали понять, что определение статуса РФ как агрессора в этом документе позволяет поднимать вопрос миротворцев на уровне ООН именно в том формате, в котором это необходимо Украине. Имеет ли вообще отношение этот закон к возможному введению миротворческого контингента ООН на Донбасс?

— Позиция Украины была всегда однозначной и адекватной в этом плане. И речь шла о том, что российских миротворцев, так называемых миротворцев на линии разграничения, тем более на границе Украины с Россией быть не может. Вне зависимости от того, был этот закон принят, рассматривался в ВР или даже до этого процесса. И сейчас речь о том, что россияне будут стоять в качестве миротворцев, "голубых касок", не идет, цивилизованный мир это понимает. Насколько это повлияет на процесс, тяжело сказать. По одной простой причине. Скажем так, все представители адекватных международных организаций и государств понимали, в каком статусе Россия участвует в конфликте на востоке нашего государства. Принятие этого закона, сугубо внутреннего закона, на изменения и понимание процессов, которые происходят на Донбассе, абсолютно никаким образом не повлияли. Были государства, которые или латентно, или прямо поддерживали РФ, и была большая часть государств, мировых лидеров поддерживают в этом вопросе Украину. На самом деле было бы более важно, если бы мы не принимали закон о реинтеграции Донбасса, а реально показали реформы, которые происходят в нашем государстве. Я думаю, что это помогло бы и увеличить поддержку со стороны наших зарубежных партнеров, это раз. И два — если в Украине все будет благополучно и она будет развиваться семимильными шагами, нам и возвращать временно оккупированные территории будет гораздо легче.

Сейчас идут новые переговоры об обмене пленными. Влияет ли принятие этого документа на процесс переговоров?

— Я думаю, что эти аргументы были не очень обоснованы, поскольку в руководстве РФ тоже понимают, что происходит в Украине, и они прекрасно понимали, что этот закон так или иначе будет принят. Если бы принятие или не-приятие этого закона могло повлиять реально на ситуацию в выполнении, допустим, первого пункта минских договоренностей — полное прекращение огня, или же второго пункта — полный обмен заложниками и военнопленными всех на всех, то я думаю, что РФ вела бы себя все-таки по-другому. Здесь они понимали — этот закон будет принят так или иначе в том или ином формате. И тем не менее, предпринимались те действия, которые помогли вернуть украинских ребят и солдат домой. Поэтому тот процесс, который мы сегодня с вами видим — идут переговоры по дальнейшему обмену, уже после принятия этого закона, я думаю, что он подтвердит мои слова, и все-таки этот обмен осуществится. И будем надеяться, что это произойдет в ближайшем будущем.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что причин для введения миротворцев на Донбасс у ООН нет.

А политолог Руслан Бортник, в свою очередь отметил, что завершение конфликта на Донбассе находится в руках руководства страны.