Чем вызваны обыски у Пимаховой. Мнение эксперта

Дина Пимахова/Facebok

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в доме первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

Сама Пимахова рассказала следующее: "Двери взломали, зашли. Я предоставила абсолютный доступ ко всем вещам. Сотрудники НАБУ очень внимательно провели обыск. Могу сказать, что никаких незаконных вещей как не было, так и не может быть, потому что никаких незаконных действий с моей стороны не было". По словам чиновницы, следственные действия завершены, подозрение ей не вручили.

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В Национальном антикоррупционном бюро, в свою очередь, сообщили, что следователи провели ряд обысков в уголовном производстве "по фактам принятия предложения, а также получения неправомерной выгоды должностным лицом Государственной миграционной службы Украины, занимающим особо ответственное положение". Имени должностного лица в НАБУ не уточнили.

С конца 2017 года дело Дины Пимаховой поставили на паузу, а теперь расследование возобновили.

Что могло повлиять на возобновление расследования, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

УНИАН Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото

Возобновление следственных действий по делу Дины Пимаховой означает попытки, несмотря ни на что, довести это дело до конца, или здесь другая история о договоренности между НАБУ и ГПУ?

— Здесь не может быть на самом деле договоренности или отсутствия этих договоренностей. Есть буква закона, в рамках которой надо действовать. На самом деле я, чтобы расставить все точки над "і", являюсь сторонником того, чтобы НАБУ предоставить возможность фактически проводить внеклассные действия, чтобы легализировать тех агентов под прикрытием, которые работают в этой структуре, потому что без этого будет тяжело бороться с коррупцией. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что помимо работы так называемого агента, по которому был весь этот скандал и была разработка СБУ, и ГПУ, явно была еще какая-то доказательная база. Возможно, в рамках ее и проводились эти следственные действия, а именно — обыск у Пимаховой. Но для меня остается не совсем понятным результат, потому что было что-то изъято, по ее словам, она почему-то не может разглашать информацию о том, что именно было изъято, это не совсем логично, потому что, как минимум, там была опись, или же эти документы должны носить характер ДСК или секретных документов. Опять же, непонятно, почему они находились у нее дома и, с другой стороны, непонятно, почему НАБУ не вручило подозрение, потому что обычно после таких действий происходит задержание, чаще всего происходит задержание, и уже вручение подозрения тому или иному лицу, фигуранту уголовного дела. Почему этого сегодня не произошло — вопрос.

Может, ничего не нашли? Может, хотели спровоцировать на какие-то действия?

— Спровоцировать обыском достаточно тяжело на что-то, а вот то, что не нашли, такая вероятность есть, и она достаточно большая, и в ближайшем будущем, я думаю, мы будем видеть, как события будут разворачиваться дальше. Если, скажем так, у НАБУ нет достаточной доказательной базы в рамках этого уголовного дела, это будет определенным репутационным ударом по имиджу этой антикоррупционной структуры и, в принципе, по всему антикоррупционному движению. Потому что очередное громкое дело мы наблюдаем, а вот развитие и, скажем так, второй серии этого сериала… притом это связано не только с делом Пимаховой, а по многим другим уголовным делам — именно доведение дела до суда, и если человек виновен, чиновник виновен, то получение реального строка – вот с этим пока у НАБУ и САП плохо. Хотелось бы видеть все-таки окончательную часть их работы, а вот пока таких обвинительных приговоров, я имею в виду сугубо, если человек виновен, а не потому, что так нужно для показательной порки, то с этим пока у правоохранительных органов тяжело.

Где логика в действиях работников НАБУ — приходить через несколько месяцев с обыском и что-то изымать, когда уже давно можно было уничтожить абсолютно все материалы?

— Мы сейчас начинаем гадать на кофейной гуще и придумывать варианты, которые могли подвигнуть сотрудников НАБУ проводить такие действия. Могли появится так называемые вновь выявленные обстоятельства, могла появится оперативная информация о том, что у нее хранится что-то дома и, в том числе, это могла быть провокация, потому что, по большому счету, скорее всего, НАБУ, действительно, ничего не нашло, иначе бы они должны были об этом заявить и сказать: смотрите, мы работаем, а вот результаты нашей работы. С другой стороны, у нас не только НАБУ грешит обысками после не то что месяцев, а — лет. Если мы вспомним дело Януковича и его окружения, то у нас в прошлом году проводились обыски в рамках этого уголовного производства, и ГПУ не смущало, что с 2014 года доказательства и другие, скажем, материалы могли быть уничтожены и, в принципе, были найдены, и изъяты и определенные предметы роскоши, золото и т.п. Поэтому говорить о том, целесообразно, нецелесообразно, на самом деле тяжело. Важно, что было найдено, если такое было найдено. Если ничего не было найдено, то, еще раз повторюсь, это будет нехорошим сигналом и нехорошим показателем работы антикоррупционных органов.

Это запланированное действие, или будет второй круг споров между ГПУ и НАБУ?

— Здесь не проводились те действия, которые противоречат действующему законодательству, и теоретически это не должно привести к очередной волне противостояния, открытого противостояния с ГПУ по двум вещам. Первое, еще раз повторюсь: с процессуальной точки зрения, я думаю, что тут было все более-менее правильно сделано, с другой стороны, еще политическая сторона вопроса – это абсолютно однозначная позиция наших зарубежных партнеров, которые во время предыдущей волны скандала между НАБУ и ГПУ заняли позицию НАБУ. Я думаю, что в рамках последних событий, в том числе, и вопрос антикоррупционного суда, и реакции на этот законопроект со стороны как МВФ, так и Мирового банка, так и ЕС, представителей силовых ведомств, в принципе, ключевые игроки, политические игроки нашего государства не будут давать повод в очередной раз услышать критику наших европейских и американских партнеров.

Стоит ли в ближайшее время ожидать новых производств и новых обысков у других чиновников?

— Теоретически, конечно, это возможно, но, опять же, получить эту информацию мы сегодня не можем. Это закрытая информация в рамках определенного уголовного дела. Теоретически, конечно, это возможно и тогда операция не была доведена до конца по одной простой причине, потому что Пимахова не взяла, скажем так, взятку в руки, и это не было запротоколировано. Поэтому в доказательной базе НАБУ и САП появилась определенная брешь. Но, тем не менее, посмотрим, чем оно будет заканчиваться, это уголовное производство, и какая доказательная база все-таки была собрана в рамках тех оперативных действий, которые они проводили до этого.

К слову, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров считает, что органы, призванные бороться с коррупцией в Украине, не способны добиться успеха. Он выразил уверенность, что НАБУ, НАПК, САП и Антикорсуд не сделают ничего для уменьшения коррупции.

Напомним, ранее старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил, что передача дел из ГПУ в НАБУ затянет расследование на несколько лет. По его словам, до сих пор ГПУ удавалось привлечь к ответственности только виновных в отмывании средств, но не было ни одного приговора против тех, кто заработал преступным путем.