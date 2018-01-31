"Кремлевский список": реакция в Украине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". Это так называемый кремлевский список, предусмотренный новым законом о санкциях против близкого окружения президента РФ.

Попадание в эти списки не означает обязательное введение санкций против их фигурантов, поскольку Вашингтон пока решил отказаться от новых ограничений. Отмечают, что обнародован лишь фрагмент доклада — незасекреченная его часть.

Всего в списке 210 фамилий. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава президентской администрации Андрей Вайно, помощник президента Владислав Сурков. В список также попали все члены российского правительства, включая Дмитрия Медведева, руководители государственных компаний и ряд известных бизнесменов.

Событие в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Почему именно сейчас появился "кремлевский список"?

— Этот вопрос многих беспокоит сегодня. Но, на самом деле, здесь-то и тайны нет. О том, что мы получим этот список, говорилось еще полгода назад, фактически, и он станет достоянием общественности. Такая задача стояла перед спецслужбами США, это было сделано в публичной плоскости и, скажем так, это не является каким-то секретом. Конечно, можно искать черных кошек в черной комнате, и в определенной степени они даже могут там быть, это то, о чем сегодня говорит администрация Российской Федерации и Кремля, о том, что это попытка ударить по Путину в преддверии избирательной кампании, таким образом повлиять на результаты выборов в России. Я позволю себе посчитать это, мягко говоря, домыслами, по одной простой причине: ни один отчет ни США, ни Великобритании, любого другого государства или любой другой спецслужбы, не повлияет на результаты выборов в РФ. Тут ряд составляющих. С одной стороны, нет других лидеров в России, и Путин расчистил абсолютно для себя это поле. Б: административный ресурс работал, работает и будет работать, даже если люди не проголосуют за Путина, они все равно проголосуют за Путина, потому что в России продолжает действовать пункт "все равно, как проголосуют, главное, как посчитают". Ну и последним немаловажным аспектом является действительно достаточно высокая поддержка Путина, благодаря той пропаганде, которая льется с ящиков телевизионных, и в преддверии выборов это будет только усиливаться. Поэтому с одной стороны, СМИ даже этот доклад или будут игнорировать, в зависимости от того, какая будет команда из Кремля, или же будут подавать в выгодном свете для Путина в первую очередь.

В таком случае, каких результатов хочет достичь Госдеп, обнародовав его?

— Это больше Минфин даже, а не Госдеп, выкатил эту информацию, отрабатывали спецслужбы США. С одной стороны, это повлияет в определенной степени на ряд тех чиновников и бизнесменов, которые попали в этот доклад. Я не верю в то, что может произойти. То есть, одна из идей, которые сегодня мы с вами тоже слышим, что это попытка подтолкнуть кремлевские и околокремлевские элиты к так называемому дворцовому перевороту. Думаю, что этого тоже не произойдет. По одной простой причине. Потому что одним олигархом РФ является Путин, все остальные — это сателлиты, которые выполняют те или иные функции, которые им сегодня делегирует Кремль. И надеяться на то, что Путин, как выходец, в том числе из спецслужб, допустит такой дворцовый переворот, верится в это с трудом. Особенно с учетом того, что он выстроил вертикаль власти под себя, и на ключевые должности в этой вертикали посадил преданных себе людей. В первую очередь — в силовых ведомствах. И мы помним, что происходило с олигархами на заре его становления, и как быстро они переставали становиться олигархами. Поэтому такая память, она достаточно сильна на просторах РФ, и действующие олигархи навряд ли захотят повторить судьбу своих предшественников.

Но такие доклады, они прямо или косвенно бьют как по имиджу, так и по экономическому благосостоянию отдельных личностей, которые в них были включены. Официальное заявление, что если личность попала в этот список, и до этого не была в другом санкционном списке, то по отношению к ней дополнительных каких-либо санкций пока не будет. Есть тут ряд моментов. Первое, это ключевое слово "пока". Второе, это, с одной стороны, публичных и юридических санкций не наступает. С другой стороны, есть такая штука, как имидж и репутация. И на международной арене она играет очень большую роль. И для тех личностей, особенно представителей бизнеса, которые попали в этот список, это очень плохой сигнал, потому что они понимают, что в дальнейшем вести свою внешнеэкономическую деятельность будет очень-очень тяжело.

Как может РФ ответить США?

— С финансовой точки зрения, Россия причинить какого-то глобального ущерба и предоставить информацию, в которой будут выставляться США в негативном свете, вряд ли может. Хотя, к сожалению, в последние несколько лет действия РФ далеко не всегда поддаются логике, поэтому и здесь говорить об этом тоже тяжело.

Можно предположить, каким образом это может повлиять на переговорный процесс, на "нормандский формат", на взаимодействие Волкера, Суркова, на освобождение заложников?

— Тут я, наверное, не был бы столь оптимистичным, нежели наши чиновников, потому что не до конца понятна реакция РФ. На самом деле, мы можем увидеть два сценария. Первый сценарий — это все-таки этот "кремлевский доклад" выступит в качестве такого холодного душа для представителей как крупного российского бизнеса, так и власти, и наконец-то придет понимание, что нужно что-то менять, дабы урегулировать те события, которые происходят сегодня на востоке Украине. Но, зная Кремль, зная, что далеко не всегда действия Кремля поддаются, еще раз повторюсь, логическим объяснениям, мы можем увидеть, наоборот, ужесточение ситуации на Востоке, особенно на фоне почти полного прекращения огня, мы можем увидеть серьезную эскалацию конфликта.

В ЕС по поводу "кремлевского списка" заявили, что приняли его во внимание и при этом напомнили, что аналогичные европейские решения принимаются 28 странами ЕС, и еще раз подчеркнули, что это не санкционный список. О чем говорит такое очень расплывчатое заявление?

— Скажем так, в ЕС нет единства по поводу позиции РФ, по поводу санкционных действий в отношении РФ. Это правда, это нужно признать, и в определенной степени в этом виноваты, в том числе, и мы, потому что у сторонников России, которые являются оппонентами, в том числе, и по отношению и к Украине, появляется козырь об отсутствии реформ, о слабом развитии экономики, о достаточно низком уровне борьбы с коррупцией и многие другие вещи, которые мы сами им даем, мы даем пропаганде РФ эти информационные поводы. То есть, если бы у нас все было классно, и мы качественно выполняли те обязательства, которые на себя брали, в первую очередь, реформирование нашего государства и в самую первую очередь — это борьба с коррупцией, то и аргументации у наших оппонентов было бы немного. С другой стороны, это достаточно длительный процесс санкционный, и он, в том числе, бьёт по внутренне-экономическим процессам в ЕС. Действительно, далеко немногие готовы с этим мириться и терпеть, и рано или поздно этому придет конец. Поэтому здесь главное не затягивать.

США заявили, что готовы от 29 января вводить санкции против любых лиц, занимающихся существенным, как его охарактеризовали, бизнесом с российскими оборонными и разведывательными организациями. Список этот обнародовали еще в октябре прошлого года. Вам не кажется, что это заявление даже действеннее, чем обнародование списков олигархов и топ-чиновников?

— Я думаю, что это все — комбинация различных вариантов давления на РФ. Мы прекрасно понимаем, что оборонпром в РФ — одна из основных отраслей доходов, в первую очередь, валютной выручки, которая поступает в государство. Естественно, он не переплюнет продажи нефти и газа, но, тем не менее, это серьезный доход. И скажем так, недополучение миллиардов прибыли от продажи, и это же не только недополученные деньги, это еще и остановленные предприятия. Я не имею в виду полную остановку, то, что они работать перестанут, но они не смогут саморазвиваться, потому что часть этих ресурсов тратилась на изобретение и выработку новых технологий. Надеяться, что это молниеносно поменяет ситуацию, так как многие говорили: вот введут санкции, и чуть ли не на второй день все будет хорошо. Не будет! У России очень серьезная финансовая подушка, которую они аккумулировали на протяжении многих лет. Да, она потихоньку тает, но она не растаяла вчера, не растаяла сегодня и завтра с ней тоже ничего не произойдет. На это уйдут еще годы. Поэтому здесь идет принцип осады: кто кого пересидит.

Частная американская разведывательно-аналитическая компания "Стратфорд" обнародовала доклад о том, что решение о миротворцах ООН на Донбассе Москва и Вашингтон будут принимать только после выборов в РФ.

— Мы видели последнюю встречу Волкера с Сурковым, и были достаточно позитивные заявления из их уст, но похожую картину мы наблюдали еще летом прошлого года. Поэтому надеяться, что все это будет решено очень быстро, и что это произойдет после выборов в РФ, сегодня очень тяжело это прогнозировать. Мы не понимаем, как дальше будет действовать Путин. Ему по-хорошему нужно было бы входить в избирательную кампанию как победителю, или как миротворцу. И прекращение огня на Востоке и обмен заложниками в определенной степени вписываются в этот образ. С другой стороны, мы понимаем, что после выборов, снова получив мандат на те действия, которые он осуществляет, он может пойти и по другому пути.

Политолог Александра Решмедилова полагает, что власти России попытаются кулуарно договориться с США, чтобы сделать возможное расширение персональных санкций не таким болезненным для нее.