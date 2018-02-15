Разумков: для Саакашвили цель №1 – вернуться в Украину

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что хочет предстать перед "справедливым украинским судом" по делам о подготовке госпереворота и о деньгах Курченко. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Варшаве. Он добавил, что не будет просить политического убежища в Польше, а попытается восстановить украинское гражданство и будет продолжать бороться против украинских олигархов.

При этом против Саакашвили уголовные дела возбуждены не только в Украине, но и в его родной Грузии, которая уже длительное время добивается его выдачи.

Почему скандальный политик видит свое будущее в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Почему именно Украина стала для Саакашвили "идеей фикс" и он стремится вернуться сюда любой ценой?

— Скажем так, Михаил Николозович продолжает себя считать политиком. В определенной мере это соответствует действительности, и его политические амбиции, они абсолютно не угасли, а в какой-то степени даже стали более серьезными и весомыми. Но на сегодняшний момент единственное государство, где он может реализоваться как политик, это Украина. Поскольку в странах ЕС у него шансы практически равны нулю. Если мы говорим о Грузии, то там шансы попасть в тюрьму — гораздо выше, чем попасть в парламент или другие органы власти. А в Украине ситуация — достаточно интересная для него, и здесь он действительно обладает определенными возможностями в политическом плане. Да, он не может стать депутатом, по крайней мере, по состоянию на сегодня, или стать президентом, мы говорим в том случае, если ему будет возвращено гражданство. Но, тем не менее, претендовать на должность премьера, другие важные, ключевые посты, у него такая возможность остается. И ему это интересно. Потому что если у него это не получится в Украине, то политический проект Саакашвили уйдет в прошлое.

5 января суд Тбилиси вынес Саакашвили приговоры по злостному превышению полномочий, то есть в Грузии он уже не только под следствием. Может ли Польша по этой причине экстрадировать Саакашвили в Грузию?

— Так я и говорил о том, что у него шансы попасть в тюрьму, а не под суд. Это действительно так, он получил три года заочного осуждения, и если он попадет на территорию Грузии, он будет отправлен в места не столь отдаленные. Я, если честно, очень сомневаюсь, что Польша выдаст его грузинской стороне, по ряду причин, в том числе и по политическим. И им будет проще отправить его дальше в Европу, например, на родину его жены. Если возникнет такое желание. Но по состоянию на сегодня, у Саакашвили основной задачей является возврат в Украину, при том уже не тем путем, который был ранее, который я, например, считаю прорывом границы, а он называл это её законным пересечением. Но, тем не менее, украинская власть каждый раз продолжает давать ему дополнительные возможности для создания политического имиджа и, в определенной степени, его роста. Да, это не капитальные вложения, которые позволят его политической силе попасть в следующий созыв парламента, а, по крайней мере, если мы говорим о сегодняшних реалиях. Тем не менее, его рейтинги именно благодаря действиям власти иногда начинают расти. Поэтому эти действия я не совсем понимаю ни с политической, ни с экономической точки зрения.

Кто выиграл от реадмиссии Саакашвили? Может ли Польша использовать Саакашвили против Украины?

— Понимаете, существует личный конфликт между Петром Порошенко и Саакашвили. И если польская сторона будет его использовать для этих целей, тогда это теоретически возможно, хотя, по состоянию на сегодня, нету конфликта между польской стороной и Порошенко. Персонального конфликта. Если же польская сторона попробует использовать Саакашвили в тех острых вопросах, особенно исторических вопросах, которые стоят между нашими государствами, я имею в виду и ситуацию со Степаном Бандерой, и последние заявления по поводу Богдана Хмельницкого, то будет очень опрометчиво с его стороны поддержать эту игру, потому что для него это будет имиджевым ударом на территории нашего государства и даже его потенциальный электорат не поймет таких действий с его стороны. Поэтому я думаю, что особо Польша его использовать в качестве тарана президента или тарана украинской исторической политики вряд ли будет.

Но в Польше и в Европе могут использовать заявления Саакашвили по поводу высокого уровня коррупции в Украине?

— Это действительно могут использовать. Но это больше на руку не Польше, в которую он поехал, а ряду других государств, которые достаточно лояльно настроены по отношению к России. Это будет использовать РФ, это будут использовать страны Европы, страны ЕС, которые хотели бы снятия санкций с России.

Какие это страны?

— На самом деле, могут использовать и в Италии такую риторику, и реакционные силы в Австрии, это могут использовать и в ряде других государств, в том числе Венгрия, Румыния, которые по состоянию на сегодня не очень лояльно настроены к нам, и мы слышали заявления о том, что всячески будут препятствовать дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество. Поэтому на сегодняшний момент у нас тоже достаточно специфическая позиция в Европе, и сказать, что все страны по-прежнему лояльно относятся как к украинскому правительству, так и к тем событиям, которые сегодня происходят у нас, будет некорректно и будет неправдой. Но, тем не менее, любые такие скандалы, они естественно имиджево плохо сказываются на нашем государстве и на нас с вами, как гражданах этого государства.

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Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко сказала сегодня о том, что в ГПУ были удивлены новостью об отправке Саакашвили в Польшу по процедуре реадмиссии. Как теперь будет вестись следствие в отношении Саакашвили?

— Получается, что у нас в государстве самая смелая служба это Госпогранслужба. Потому что все другие структуры, силовые ведомства, ГПУ, СБУ, для них это стало большой новостью. Давайте будем объективны, я не верю в то, что такие действия происходили, по крайней мере, без уведомления своих соседних коллег о том, что они будут осуществлены. Я не могу сказать, что я — большой сторонник Саакашвили, но для меня непонятно, почему человека, против которого заведено уголовное дело на территории нашего государства, депортируют на территорию другого государства. Если он виновен, он должен предстать перед судом, его вина должна быть доказана, он должен отбывать наказание на территории Украины. Если нет, он должен быть оправдан. И это абсолютно не связано с тем, апатрид он или нет. И второй вопрос, который тоже остается открытым с экономической точки зрения, каким образом он попал в Польшу. Потому что, исходя из той информации, которой мы с вами обладаем, по состоянию на сейчас, это был чартерный рейс. Вот очень бы хотелось понимать, кто за него заплатил. Если честно, я, как гражданин Украины, не очень готов платить за такие вояжи бывшего президента Грузии.

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Напомним, политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что главным инициатором выдворения Саакашвили был президент Петр Порошенко. По словам эксперта, украинская власть до конца не осознает, что, отправив Саакашвили в Евросоюз, она создала себе проблемы.