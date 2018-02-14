Саакашвили получил в Нидерландах паспорт

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности.

Об политик сообщил на своей странице в Facebook.

Документ, выданный Саакашвили, дает право на проживание и работу в Европейском Союзе.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, что дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", – написал Саакашвили.

Михаил Саакашвили, facebook Пост Михаила Саакашвили

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.