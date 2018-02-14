наверх
14.02.201819:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили получил в Нидерландах паспорт

    (обновлено: )50220
    Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что документ дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура получения заняла всего несколько минут.
    Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности
    Михаил Саакашвили, facebook

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности.

    Об политик сообщил на своей странице в Facebook.

    Документ, выданный Саакашвили, дает право на проживание и работу в Европейском Союзе.

    "Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, что дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", – написал Саакашвили.

    Михаил Саакашвили, facebook
    Пост Михаила Саакашвили

    В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

    Читайте также: После экстрадиции Саакашвили жди новых протестов — Макитра

    Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Саночница Эмили Суини
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?