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    Саакашвили прокомментировал сообщения о его призывах к Меркель

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (922)

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    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выдворенный из Украины в Польшу, не понимает, откуда "взялась эта информация про канцлера, кто вам об этом сказал".
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опроверг сообщения о том, что призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель оказать ему поддержку в противостоянии президенту Петру Порошенко.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
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    Во вторник Саакашвили заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что в Киеве на него "напали мужчины в масках", похитили, угрожали и "вывезли на частном самолете в Польшу". Он отметил, что "за этой акцией стоит коррумпированный украинский президент". Саакашвили добавил, что "если Европейский союз и прежде всего канцлер Ангела Меркель наконец что-то не предпримут, Украина будет разрушена". В правительстве ФРГ заявили, что приняли к сведению высказывания Саакашвили относительно ситуации в Украине.

    "Совершенно не понимаю, откуда взялась эта информация про канцлера, кто вам об этом сказал. Я хорошо знаком с Меркель, но к ней точно не обращался", — заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

    Саакашвили в понедельник был выслан Госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

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    Экс-глава государства покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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