Лутковская обеспокоена "чрезмерным применением силы" к Саакашвили

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Реадмиссия бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили из Украины в Польшу была законной, однако есть вопросы по ее исполнению, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

В понедельник, 12 февраля, пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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"Реадмиссия действительно была законной. Другой вопрос, каким образом она выполнялась и не было ли в этом случае чрезмерного применения силы по отношению к человеку. Это вопрос, который остается. Остается вопрос по транспортировке, это один из вопросов, который я поставила и перед пограничной службой и миграционной. Есть еще некоторые процедурные вопросы, касающиеся именно реадмиссии, на которые я хотела бы получить ответы, и остается еще один вопрос — можно ли осуществлять реадмиссию лица, которое сегодня имеет статус обвиняемого", — заявила Лутковская в интервью "5 каналу".

Омбудсмен добавила, что обратилась с запросами в Государственную миграционную, пограничную службы и другие ведомства по процедуре реадмиссии Саакашвили.

"Запросы только отправлены, я жду ответа. В зависимости от того, какими они будут, можно будет говорить о нарушении или нет", — сказала она.

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Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.