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    Политолог о карьерных перспективах Авакова

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    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков не претендует на пост президента. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "В первую очередь, задача номер 1 для Авакова – даже при изменении политической ситуации в государстве и изменениях в вертикали власти – оставить за собой возможность влиять на решения или остаться при должности министра внутренних дел. Потому что под ним сконцентрирована большая сила: министерство, полиция, погранслужба, МЧС, который сегодня уже является ГСЧС, и по большому счету у него есть еще так называемые структурные подразделения МВД, а до этого были добробаты", – перечислил политолог.

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    А кроме этого, по его словам, существует определенное неформальное влияние на разные структуры крайне-правого толка – "тот же "Национальный корпус", который, по определенной информации, мягко говоря, с оглядкой смотрит на Арсена Борисовича".

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