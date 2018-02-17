"Батькивщина" назвала фото Тимошенко с послом РФ кремлевской пропагандой

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В пресс-службе партии "ВО "Батькивщина" отреагировали на публикацию фотографии Юлии Тимошенко и Григорий Немыри в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, на которой они беседуют с послом России в Германии Сергей Нечаев.

На фото, которое ранее опубликовал МИД РФ в своем микроблоге в Twitter, все участники беседы доброжелательно улыбаются.

"Фото из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованное пресс-секретарем российского МИД, является инсценированном провокацией", — говорится в заявлении ВО "Батькивщина", обнародованном на странице в Facebook.

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"Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с человеком, который подошел к ним в кулуарах конференции. Представители "Батькивщины" в это время находились у помещения, в котором через 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Ханом", — говорится в заявлении политсилы.

В пресс-службе "Батькивщины" пояснили, что у всех участников конференции есть бейджи с фамилией, однако на них не указываются должности и страны, которые они представляют.

"Фото с представителем страны-агрессора является преднамеренной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях. Об официальных встречах и переговорах, которые представители "Батькивщины" проводили в Мюнхене, пресс-служба партии своевременно сообщает и так же будет делать в будущем", — заявили в партии экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

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Как сообщалось, в рамках конференции в Мюнхене состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России Павла Климкина и Сергея Лаврова.