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    "Батькивщина" назвала фото Тимошенко с послом РФ кремлевской пропагандой

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (26)

    (обновлено: )18711
    В заявлении ВО "Батькивщина" говорится, что "фото из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованное пресс-секретарем российского МИД, является инсценированном провокацией".
    Юлия Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.
    Фото со страницы Марии Захаровой в Facebook

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В пресс-службе партии "ВО "Батькивщина" отреагировали на публикацию фотографии Юлии Тимошенко и Григорий Немыри в кулуарах  Мюнхенской конференции по безопасности, на которой они беседуют с послом России в Германии Сергей Нечаев.

    Юлия Тимошенко с сенатором Марком Рубио
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    На фото, которое ранее опубликовал МИД РФ в своем микроблоге в Twitter, все участники беседы доброжелательно улыбаются.  

    "Фото из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованное пресс-секретарем российского МИД, является инсценированном провокацией", — говорится в заявлении ВО "Батькивщина", обнародованном на странице в Facebook.

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    "Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с человеком, который подошел к ним в кулуарах конференции. Представители "Батькивщины" в это время находились у помещения, в котором через 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Ханом", — говорится в заявлении политсилы.

    В пресс-службе "Батькивщины" пояснили, что у всех участников конференции есть бейджи с фамилией, однако на них не указываются должности и страны, которые они представляют.

    "Фото с представителем страны-агрессора является преднамеренной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях. Об официальных встречах и переговорах, которые представители "Батькивщины" проводили в Мюнхене, пресс-служба партии своевременно сообщает и так же будет делать в будущем", — заявили в партии экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

    Facebook ВО "Батькивщина"
    Заявление ВО "Батькивщина"

    Как сообщалось, в рамках конференции в Мюнхене состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России Павла Климкина и Сергея Лаврова. 

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