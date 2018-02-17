Хроника 16 февраля: Порошенко с флагом ЕС в Мюнхене, переговоры с Польшей

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В пятницу, 16 февраля, открылась Мюнхенская конференция по безопасности, в Польше состоялись переговоры на уровне польского и украинского вице-премьеров по поводу запрета "бандеровской идеологии", а в КГГА решили искать уклонистов от призыва в армию. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко в Мюнхене с флагом ЕС

Накануне открылась Мюнхенская конференция по безопасности, в рамках которой выступил президент Украины Петр Порошенко. Президент заявил, что российский флаг не должен реять нигде в мире, а Донбасс является форпостом Европы. Во время выступления он достал флаг Евросоюза из Авдеевки, сказав, что "мои солдаты" спасли его из-под обстрелов как символ того, что граница Европы проходит на Востоке Украины.

Также "на полях" Мюнхенской конференции состоялась встреча глав МИД Украины и РФ Павла Климкина и Сергея Лаврова. Переговоры длились 57 минут.

В Венгрии выдвинули новое обвинение против Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "международной кампании лжи" и нарушении международных законов о защите меньшинств. Об этом говорится в заявлении пресс-службы венгерского МИД.

Розенко рассказал, как прошли переговоры с Польшей

Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что в Варшаве в пятницу, 16 февраля, обсудил с польским коллегой Петром Глинским угрозы нового закона о "бандеровской идеологии". "Переговоры завершены. Но не окончены. Затронули ряд важных для украино-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых работ", — сообщил в пятницу вице-премьер у себя в Twitter.

Позднее стало известно, что Украина и Польша готовят встречу глав министерств иностранных дел для обсуждения закона о запрете "бандеровской идеологии" в Варшаве.

Труханов вернулся в Одессу

Мэр Одессы Геннадий Труханов вернулся в город и в пятницу провел сессию Одесского городского совета. "Мы будем работать на благо одесситов, потому что на нас люди возложили большие надежды, чтобы жить в комфортном городе. В рамках досудебного расследования идёт конструктивная работа с органами дознания. Мы все сотрудничаем со следствием и предоставляем все нужные документы. Ничего экстраординарного не происходит. Мы пройдём всю работу, отвечая на все вопросы", — заявил Труханов, открывая сессию горсовета. Депутаты встретили его речь аплодисментами.

Квоты на украинский язык. Назначен крупнейший штраф на радио

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал радиостанцию "Пятница" почти на 328 тысяч гривен за несоблюдение квоты на трансляцию украинских песен, сообщил член совета Сергей Костинский. "По результатам мониторинга Национального совета, доля песен на украинском языке в эфире радиостанции "Пятница" составляла менее 30%, как того требует закон. К выполнению квоты заказчику не хватило всего 1% песен. Назначили штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора. По факту, он является крупнейшим в практике Национального совета за нарушение языковых квот на радио — 327,8 тысячи гривен", — написал Костинский на своей странице в Facebook.

Кличко объявил "облаву" на уклонистов от армии в Киеве

В КГГА будут искать уклонистов от призыва в армию. Об этом сообщается в распоряжении мэра Киева Виталия Кличко. Киевский городской военный комиссариат проверит состояние учета военнообязанных и призывников в департаментах экономики и финансов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной инфраструктуры и других подразделениях городской администрации.

Одноклассники травлей довели до инсульта ученика-переселенца

У ученика пятого класса школы №52 в Днепре случился инсульт, который произошел после многократных издевательств и продолжительной травли одноклассников. Мальчик воспитывается в многодетной семье Ивановых, которая переехала в областной центр из прифронтовой зоны в Торезе, сообщает "ДнипроЧас". По информации издания, одноклассники нецензурной бранью начали оскорблять нового ученика и его беременную мать буквально с самого начала — в ноябре 2017 года. Учительница обвинила в конфликте самого Иванова, после чего началось коллективное издевательство над школьником-переселенцем.

Сбой в самой популярной российской соцсети

В пятницу в работе крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой. Компания объяснила это серьезной аварией в энергосистеме одного из дата-центров. Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте" произошел после отключения напряжения в сети "Ленэнерго", сообщил управляющий директор ресурса Андрей Рогозов.

Землетрясение в Мексике. Почти миллион домов остались без электричества

В пятницу вечером (в ночь на субботу по Киеву) в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб. Число домов, оставшихся без электричества после землетрясения в пятницу в Мексике, составило почти один миллион.

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Завоевана тысячная золотая медаль Зимней Олимпиады

Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал тысячную золотую медаль на зимних Олимпийских играх, победив в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Ханю в субботу выиграл награду высшего достоинства в Пхенчхане, повторив результат Игр в Сочи. Серебро у японцы Сёмы Уно, бронза досталась испанцу Хавьеру Фернандесу.